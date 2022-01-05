На Закарпатті зійшли два селеві потоки

На території Закарпатської області зійшли два селеві потоки, унаслідок погіршення погодних умов і підняття ґрунтових вод підтопило низку приватних обійсть. Про це у середу, 5 січня, повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"У Рахівському, Тячівському та Хустському районах підтоплені сім підвальних приміщень, шість житлових будинків і 21 домогосподарство", - йдеться у повідомленні. Крім того, вночі зійшли селеві потоки на дорогу регіонального значення Р21 у селі Нижній Бистрий Хустського району та автодорогу національного значення Н09 у місті Рахові. Наразі рух транспорту відновлено.

На околиці міста Хуст внаслідок підйому рівня води в річці Ріка легковий автомобіль з водієм змило у водойму, повідомляють рятувальники. Чоловіка і автівку вдалось врятувати за допомогою спецтранспорту.

Ситуація з підтопленням автошляхів зберігається напруженою у Тячівському та Берегівському районах, де через підвищення рівня води, водойми вийшли з берегів. Поліція посилено патрулює ці ділянки і просить водіїв тимчасово відмовитись від поїздок.

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