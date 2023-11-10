На Закарпатті фірма таємно шила лижні куртки для збірної РФ
Національна поліція та Служба безпеки України викрили на Закарпатті фірму, яка приховано виготовляла зимові лижні куртки для національної збірної Росії з лижного спорту. Про це в п'ятницю, 10 листопада, повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.
За його словами, куртки італійського бренду Vist із символікою держави-агресора виготовляла компанія, власником якої є громадянин Італії. Замовником є організація Russia ski team.
Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ, під час обшуку у швейному цеху правоохоронці виявили 150 спортивних курток із символікою РФ.
Також обшуки пройшли у складських приміщеннях та за місцями проживання керівників і відповідальних працівників підприємства.
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