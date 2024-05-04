На Закарпатті "штурмували" ТЦК: військові стріляли в повітря

У Виноградові невдоволена мобілізацією друзів група людей намагалась силою потрапити на територію військкомату, через що працівники ТЦК здійснили попереджувальні постріли в повітря. "Хуліганам" загрожує до 7 років тюрми.

Поліція Виноградова Закарпатської області розслідує кримінальне провадження за фактом конфлікту між цивільними та працівниками територіального центру комплектування (ТЦК).

Як повідомляє поліція Закарпаття в суботу, 4 травня, напередодні ввечері біля входу на територію Виноградівського ТЦК зібралася група людей орієнтовно з 10 осіб, які "порушували публічний порядок і вчиняли хуліганські дії".

"Співробітники поліції, які прибули на місце події, встановили, що таким чином представники села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів", - ідеться в повідомленні.

У поліції кажуть, що "учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота", через що "співробітники ТЦК здійснили попереджувальні постріли в повітря".

Ніхто з присутніх не постраждав. "Наразі конфлікт з даного приводу вичерпано", - запевняють правоохоронці.

Слідчі кваліфікували інцидент за статтею Кримінального кодексу "хуліганство". Винним загрожує до семи років тюрми.