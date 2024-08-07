На заході Німеччині обвалився готель: двоє загиблих

Будівля готелю в федеральній землі Райнланд-Пфальц частково обвалилась з нез'ясованих причин. Під завалами опинилися люди, серед них і дитина.

Двоє людей загинули в результаті часткового обвалення готелю у містечку Креф на річці Мозель у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Про це повідомила місцева поліція на пресконференції у середу, 7 серпня. Одразу після аварії було відомо про одного загиблого і вісім заблокованих під завалами. Наразі під завалами лишаються троє людей, ймовірно, серйозно поранених, передає dpa. Врятувати їх буде дуже важко, повідомив сказав речник районного оперативного центру з надзвичайних ситуацій. "Вся конструкція будівлі схожа на картковий будиночок", - додав він. Відомо, що з-під завалів вдалося раніше врятувати дворічну дитину.

За даними поліції, один з поверхів будівлі обвалився близько 23:00 вівторка. На той момент там перебувало 14 осіб, п'ятьом з яких вдалося врятуватися неушкодженими. 31 мешканця з сусідніх будинків довелося евакуювати.

З-під уламків дістають постраждалих Фото: Florian Blaes/dpa/picture alliance

Поліція: "Надзвичайно складна операція"

Фотографії, зроблені на місці події вночі, показують, що частина багатоповерхової фахверкової будівлі обвалилася. На підлозі лежать бетонні уламки. "Через масштаби пошкоджень, це надзвичайно складна операція, оскільки в будівлю можуть увійти тільки аварійні служби з максимальною обережністю", - йдеться в повідомленні поліції. На місці працюють близько 250 співробітників, в тому числі з пожежної бригади і Федерального агентства з технічної допомоги (THW), включно із спецпризначинцями і загоном рятувальних собак. Для дослідження місця аварії також використовуються дрони. Причини обвалу з'ясовують.