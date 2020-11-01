 На виборах президента США вже проголосувала рекордна кількість людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.11.2020

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Новини

На виборах президента США вже проголосувала рекордна кількість людей

Свої голоси за кандидатів у президенти США станом на 1 листопада віддали вже понад 93 мільйони виборців. Особливо багато американців голосують поштою.

USA I Wahlen in Ohio (Aaron Doster/AP/picture-alliance)

У Сполучених Штатах станом на неділю, 1 листопада, вже 93,3 мільйона американців достроково проголосували на виборах президента. Про це повідомив проєкт U.S. Elections Project. За даними агенції Reuters, показники явки на президентських виборах нинішнього року близькі до того, щоб стати рекордними за останні сто років. 

Судячи з карти U.S. Elections Project, найбільше виборців проголосували в Каліфорнії (близько 10,6 мільйона), Техасі (9,7 мільйона) та Флориді (8,7 мільйона).

За оцінкою глави і засновника Центру електоральних інновацій та досліджень у Вашингтоні Девіда Бекера, загальна явка на виборах президента США цього року може сягнути 150 мільйонів громадян з близько 240 мільйонів зареєстрованих виборців. Якщо ці прогнози справдяться, це означатиме, що на виборах проголосують на 20 мільйонів більше американців, ніж у 2016 році.

Особливо багато американців проголосували цього разу поштою. За даними сайту U.S. Elections Project, до вечора 1 листопада кількість бюлетенів, надісланих поштою, становила вже понад 59 мільйонів. Всього для голосування поштою цього року було видано близько 90 мільйонів бюлетенів.

Експерти пов'язують зростання популярності голосування поштою з пандемією COVID-19, ентузіазмом прихильників Демократичної партії, що реагують таким чином на критичні висловлювання президента США Дональда Трампа про такий вид голосування, а також зі зростаючим рівнем освіти виборців в цілому.

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