МЗС: "Відчуття російської енергії" Джареда Лето є образою

Американський музикант і актор Джаред Лето заявив, що скучив за росіянами та висловив бажання виступити в Санкт-Петербурзі й Москві.

Слова американського актора та співака Джареда Лето про "російську енергію" є "образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи", заявило міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Відчуття російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи. Не може бути жодної поблажливості до Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити "проблему" самого існування України", - написало МЗС 13 жовтня в своєму акаунті у соціальній мережі Х.

Джаред Лето назвав війну Росії проти України "цими проблемами"

11 жовтня під час концерту свого гурту Thirty Seconds to Mars у столиці Сербії Белграді Лето сказав, що "відчув навколо багато російської енергії" та скучив за росіянами, а також пообіцяв виступити в Москві та Санкт-Петербурзі, а згодом і в Києві, "коли всі ці проблеми закінчаться", маючи на увазі війну Росії проти України.

Лето - фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars, а також актор, відомий ролями в таких фільмах як "Реквієм за мрією", "Бійцівський клуб", "Американський психопат", "Загін самогубців", "Той, хто біжить по лезу 2049", "Гуччі". У 2014 році він здобув премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану - у фільмі "Далласький клуб покупців".

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Лето висловлював підтримку українцям.