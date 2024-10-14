  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
СуспільствоУкраїна

МЗС: "Відчуття російської енергії" Джареда Лето є образою

Олена Перепадя
14 жовтня 2024 р.

Американський музикант і актор Джаред Лето заявив, що скучив за росіянами та висловив бажання виступити в Санкт-Петербурзі й Москві.

https://p.dw.com/p/4lk3k
Джаред Лето на Met Gala 2023
Джаред ЛетоФото: ANGELA WEISS/AFP/Getty Images

Слова американського актора та співака Джареда Лето про "російську енергію" є "образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи", заявило міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Відчуття російської енергії" Джареда Лето та його бажання виступати в Росії є образою для тих, хто жертвує життями заради захисту свободи. Не може бути жодної поблажливості до Росії, коли вона продовжує намагатися вирішити "проблему" самого існування України", - написало МЗС 13 жовтня в своєму акаунті у соціальній мережі Х. 

Джаред Лето назвав війну Росії проти України "цими проблемами"

11 жовтня під час концерту свого гурту Thirty Seconds to Mars у столиці Сербії Белграді Лето сказав, що "відчув навколо багато російської енергії" та скучив за росіянами, а також пообіцяв виступити в Москві та Санкт-Петербурзі, а згодом і в Києві, "коли всі ці проблеми закінчаться", маючи на увазі війну Росії проти України.

Лето - фронтмен гурту Thirty Seconds to Mars, а також актор, відомий ролями в таких фільмах як "Реквієм за мрією", "Бійцівський клуб", "Американський психопат", "Загін самогубців", "Той, хто біжить по лезу 2049", "Гуччі". У 2014 році він здобув премію "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану - у фільмі "Далласький клуб покупців". 

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Лето висловлював підтримку українцям.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Сашко з кліпу Imagine Dragons про зйомки відео (12.05.2023)

Сашко з кліпу Imagine Dragons про зйомки відео (12.05.2023)

"Спочатку я не хотів, але потім сказали, що допоможуть відремонтувати будинок". 14-річний Сашко з музичного відео Imagine Dragons розповів про зйомки кліпу.
Суспільство12 травня 2023 р.02:06 хв.
Ukraine Borodjanka | Banksy Graffiti

Alyona Alyona, Вакарчук, Бенксі про війну і спротив (24.02.2023)

Alyona Alyona, Вакарчук, Бенксі про війну і спротив (24.02.2023)

Під час війни українські митці захищають Україну на культурному фронті. Одні артисти виступають на передовій, інші просувають Україну за кордоном. Дивіться, як Alyona Alyona, Святослав Вакарчук і Diana Azzuz чинять опір агресії РФ.
Культура24 лютого 2023 р.12:25 хв.
external

"Не стометрівка, а марафон": музика як психологічна розрядка на "нулі" (27.12.2023)

"Не стометрівка, а марафон": музика як психологічна розрядка на "нулі" (27.12.2023)

Тисячі українських солдатів зустріли своє друге Різдво на передовій. Музиканти у формі намагаються хоч якось підтримати настрій військових на "нулі".
Суспільство27 грудня 2023 р.02:26 хв.