  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаЄвропа

На вибори до Європарламенту з 16 років. Чи не зарано?

Олівер Піпер
22 травня 2024 р.

Понад мільйон німців віком 16 і 17 років уперше зможуть взяти участь у виборах до Європейського парламенту. Багато хто в Німеччині вважає, що віковий ценз потрібно було знизити вже давно.

https://p.dw.com/p/4g6HL
Молоді люди на тлі заграви (фотоілюстрація)
У Німеччині молоді люди вперше зможуть проголосувати на виборах до Європарламенту вже з 16 роківФото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Плакати на вокзалах, повз які поспішають до потягів німецькі юнаки та дівчата, звучать двозначно і написані спеціально для них: "Готовий до першого разу?" або "Твій перший раз ти не забудеш ніколи". Ні, йдеться не про перший секс. Мова йде про майбутні вибори до Європарламенту, які в Німеччині відбудуться 9 червня і в яких уперше можна брати участь вже з 16 років. А придумали такі слогани переможці конкурсу на найкращий плакат до євровиборів - студенти, які вивчають медіадизайн у Кельні, - Мая Штайнбах (Maja Steinbach), Марія Вікторія Юнкер (Maria Viktoria Junker) і Фабіан Наварро (Fabian Navarro).

"Ми хочемо подати вибори як позитивну, хвилюючу подію, як щось нове, що хочеться неодмінно спробувати, - пояснюють вони в інтерв'ю DW. - Адже юнаки та дівчата зараз перебувають у тому віці, коли доводиться ухвалювати перші важливі самостійні рішення. І двозначність наших плакатів на те й розрахована - перший поцілунок, перше кохання, перший раз. Ми хотіли, щоб наші плакати відрізнялися від стандартної реклами переваг ЄС".

Високий середній вік - політика в інтересах людей похилого віку

Делара Буркгард (Delara Burkhardt) захопилася політикою ще в школі, у 15 років, і з радістю ще тоді взяла б участь у виборах. У 2019 році у віці 26 років вона стала наймолодшою німецькою євродепутаткою, тепер знову балотується до Європарламенту за списком Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). 

Виборчі плакати німецьких партій перед виборами до Європарламенту
Виборчі плакати німецьких партій перед виборами до ЄвропарламентуФото: JOHN MACDOUGALL/AFP/Getty Images

"Вибори з 16 років - важливий крок, щоб вирівняти демографічний дисбаланс і на політичному рівні надати більшої ваги голосам молодих людей, - вважає Делара Буркгард. - Наше суспільство старіє, і в політичних дебатах занадто рідко йдеться про перспективи молоді".

Згідно з даними статистичного відомства Європейського Союзу, середній вік жителів Німеччини у 2022 році становив 45,8 року. Старші в ЄС тільки італійці, португальці та греки. І це, зрозуміло, накладає відбиток на політичні рішення Євросоюзу. Дослідження, проведене фондом Vodafone, засвідчило, що три чверті німців у віці від 14 до 24 років незадоволені тим, як їхні інтереси враховуються у європейській політиці.

Молодь відчуває себе забутою

Інфляція, війна Росії проти України і на Близькому Сході, високі квартплати і дефіцит житла, зміни клімату - ось теми, які, як і раніше, найбільше хвилюють молодь. Делара Буркгард є екологічною експерткою групи німецьких соціал-демократів у Європарламенті, вона виступає насамперед за заходи із захисту клімату і регулярно інформує про це своїх підписників на TikTok, Instagram і X.

"Молоді люди часто не приховують здивування, коли я повідомляю про свою роботу у Брюсселі. Вони тоді кажуть щось на кшталт: "Я й не знав, що ЄС цим займається". Або: "Виявляється, тобі й справді цікаво, що ми думаємо". Дуже часто в них виникає відчуття, що їхня думка в політиці не враховується", - розповідає Буркгард в інтерв'ю DW.

Якось вона зустрічалась з учнями одного з профтехучилищ, і на її запитання "Як ви думаєте, який стосунок має політика до вашого повсякденного життя?", жоден з учнів не зголосився відповісти. Але політикиня не опускає рук, у соціальних мережах вона намагається максимально зрозуміло, без жодного політичного жаргону пояснювати всю складність Євросоюзу, розповідає про те, що відбувається за лаштунками, постить фотографії прямо з пленарного залу. Тим часом багато політиків досі не зрозуміли до кінця, що для молодих людей саме соціальні мережі є головними джерелами інформації.  

Депутатка Європарламенту Делара Буркгард (СДПН)
Соціал-демократка Делара Буркгард у 2019 році стала наймолодшою депутаткою Європарламенту. Тоді їй було 26Фото: EP

"Останні п'ять років я була дуже активною в соціальних мережах - одна з небагатьох у Європарламенті. Лише тепер, коли почалася передвиборча боротьба, багато хто згадав про свої акаунти в соцмережах, - каже Буркгард. - Але так аудиторію не завоюєш, політичні партії дуже довго робили занадто мало у цій сфері".

Читайте також:  Із чим німецькі партії йдуть на вибори до Європарламенту

Німеччина - "недосконала демократія"?

Професор Герман Гойсснер (Hermann Heußner) може назвати ще багато помилок, яких допустилися політичні партії, коли йдеться про інтереси молодих людей. Гойсснер, правознавець і колишній суддя конституційного суду, ось уже понад 30 років виступає за зниження виборчого віку.

"У демократії кожен повинен мати можливість і право голосувати. Але це не так - ті, хто не досяг 18 років, голосувати не можуть, - констатує професор у розмові з DW. - А хто не голосує, той не береться до уваги, до нього немає діла. Тому ми - ще не досконала демократія".

39 відсотків виборців на минулих загальних парламентських виборах у Німеччині становили люди віком 60 років і вище. І лише 14 відсотків - віком від 18 до 30 років. Професор Гойсснер вважає цей факт вадою демократії, зумовленою демографічною ситуацією у країні. Тому колишній суддя йде ще далі й наполягає на тому, аби у виборах можна було брати участь уже з 14 років. У цьому віці, каже Гойсснер, підлітки, як і дорослі, вже здатні мислити абстрактно й логічно, розуміти причинно-наслідкові взаємозв'язки, ставити себе на місце інших людей і враховувати їхні інтереси.

Поки що, однак, тільки в шести з 16 німецьких федеральних земель - у Гамбурзі, Бремені, Шлезвіг-Гольштейні, Мекленбурзі-Передній Померанії, Баден-Вюртемберзі та Бранденбурзі - дозволили участь у виборах із 16 років. Щоб допустити 16-річних до загальнофедеральних виборів, потрібно вносити зміни до конституції. Але зрушення є: поряд із Бельгією, Австрією, Грецією і Мальтою Німеччина тепер входить до п'ятірки європейських країн, де у виборах до Європарламенту можуть брати участь виборці з 16 років.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

external

Як у ЄС дбають про сталий розвиток і політику згуртування - "Європа у фокусі" (17.07.2023)

Як у ЄС дбають про сталий розвиток і політику згуртування - "Європа у фокусі" (17.07.2023)

Бельгія: чому Брюссель - місто контрастів. Греція: як острів Тілос вирішив проблему з електропостачанням. Естонія: як створюють робочі місця завдяки рідкісноземельним металам.
Суспільство17 липня 2023 р.25:49 хв.
Вибори до Європарламенту відбудуться з 6 по 9 червня 2024 року

Як вибори до Європарламенту вплинуть на підтримку України

Як вибори до Європарламенту вплинуть на підтримку України

Правим популістам прогнозують успіх на наступних виборах до Європарламенту. Якщо прогнози справдяться, чи розхитає це єдність у питанні підтримки України? DW поспілкувалась з європейськими аналітиками.
Політика7 травня 2024 р.
Проведене соціологічне дослідження виявило також і політичні уподобання молоді Німеччини

Війни, Росія, біженці: чому молодь Німеччини -за АдН?

Війни, Росія, біженці: чому молодь Німеччини -за АдН?

У чому причина злету популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" у молоді? Як це пов'язано з економікою ФРН, війною РФ проти Україні та соцмережами? Інтерв'ю з автором дослідження.
Політика17 травня 2024 р.
Більше публікацій