На виборах у Швейцарії перемагають праві консерватори

На виборах депутатів Національної ради, а також 45 із 46 членів Ради кантонів у Швейцарії очікувано перемагає правоконсервативна Швейцарська народна партія (ШНП), яка набирає 29 відсотків голосів, повідомляє агентство AFP із посиланням на попередні дані інституту вивчення громадської думки GFS Bern у неділю, 22 жовтня.

За підсумками виборів ШНП набрала на 3 відсоткових пункти голосів більше, ніж 2019 року, зазначає AFP. Праві консерватори значно випередили Соціал-демократичну партію (СДП), яка набирає 17 відсотків голосів. Партія Центру (ПЦ) і правоцентристська Вільна демократична партія за попередніми даними отримають по 15 відсотків голосів. Партія "зелених" не змогла повторити свій успіх, продемонстрований на попередніх виборах 2019 року, і втратила чотири відсоткові пункти, посівши п'яте місце з 9,2 відсотка голосів, зазначає Reuters.

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Виборчі дільниці закрилися о 12:00 (13:00 за Києвом). Зазвичай понад 90 відсотків учасників виборів у Швейцарії віддають голоси заздалегідь, під час поштового голосування.

ШНП критикувала підтримку санкцій ЄС проти РФ

Швейцарська народна партія основний акцент у своїй передвиборчій кампанії робила на питанні обмеження міграції, зазначає AFP. Іншими гаслами партії були війна з "культурою скасування" і тим, що керівництво ШНП називало "гендерним терором і божевіллям, що прокинулося".

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Крім того, ШНП виступала проти надмірного зближення з Євросоюзом, затято захищала військовий нейтралітет Швейцарії і заявляла, що Берн надто відійшов від цього принципу, підтримуючи санкції ЄС проти Росії через її вторгнення в Україну.