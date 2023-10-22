На виборах до парламенту Швейцарії очікується успіх правих

У Швейцарії в неділю, 22 жовтня, проходять парламентські вибори до Федеральних зборів. Громадянам країни належить обрати 200 депутатів Національної ради (нижня палата парламенту Швейцарії), а також 45 із 46 членів Ради кантонів (верхня палата). Право брати участь у голосуванні мають понад 5,5 мільйона швейцарців.

За результатами останніх соціологічних опитувань, найбільшу кількість голосів - близько 28 відсотків - може отримати правоконсервативна Швейцарська народна партія (ШНП). Як зазначає агентство dpa, ШНП набирає на виборах більше голосів, ніж будь-яка інша партія, протягом останніх 20 років. Її вважає своїм взірцем правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) у Німеччині. Серед головних тем ШНП - обмеження імміграції. Крім того, партія прагне запобігти зближенню країни з ЄС.

Зелені та "зелені ліберали" можуть втратити голоси

Соціал-демократична партія (СДП), за даними останніх опитувань, може розраховувати на 17-18 відсотків голосів. Тим часом партії Зелених і "зелених лібералів", які досягли великих успіхів на попередніх виборах чотири роки тому, скоріше за все, втратять частину місць у парламенті. "Прогресивному духу часу після минулих виборів завдали шкоди коронавірус, війна в Україні та енергетична криза", - вважає політолог Міхаель Герман (Michael Hermann).

Виборчі дільниці закриються вже о 12:00 (13:00 за Києвом). При цьому понад 90 відсотків учасників виборів у Швейцарії зазвичай віддають голоси заздалегідь, під час поштового голосування. Явка виборців при цьому зазвичай низька, на попередніх виборах у 2019 році вона становила 45 відсотків. Одна з причин полягає в традиції швейцарських референдумів, на яких виборці ухвалюють важливі рішення безпосередньо. Інша причина полягає в тому, що парламентські вибори не впливають на склад уряду, що складається з представників чотирьох найбільших партій, нагадує dpa.

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