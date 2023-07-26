На узбережжі Одещини самовільно вибухнули міни

Штормова погода у морі призвела до підвищення мінної небезпеки. На узбережжях Одещини та Миколаївщини сталася самовільна детонація мін.

Через штормову погоду в Чорному морі спостерігається підвищена мінна небезпека, повідомило у середу, 26 липня, оперативне командування Збройних сил України "Південь".

"Мінна небезпека узбережжя і прибережних вод надзвичайно висока, посилена наслідками техногенної повені після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС. Тоді в море принесло багато вибухонебезпечних предметів. До того ж провокативна поведінка ворога в акваторії Чорного моря може призвести до додаткового збільшення мін", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вранці 26 липня неподалік одного з пляжів Одещини стався самовільний підрив у воді двох мін, тип яких не вдалось встановити. А вчора ввечері на чорноморське узбережжя в Миколаївщині винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала. Внаслідок вибуху пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об'єкту, втім люди не постраждали, зауважили в ЗСУ.

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Україна отримає 244 мільйонів доларів на гуманітарне розмінування

Тим часом Україна домовилася з міжнародними партнерами про виділення 244 мільйонів доларів та спецтехніки на потреби гуманітарного розмінування, повідомила пресслужба мінекономіки .

Зазначається, що до кінця року Україна отримає 10 машин для розмінування виробництва хорватської DOK-ING та ще 10 машин від Global Clearance Solutions, майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин, індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів тощо. Необхідне обладнання нададуть, зокрема Японія, Канада, Корея, Швейцарія, Литва, Фонд Говарда Баффета, ПРООН.

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Крім того, зауважили в мінекономіки, вже є домовленості з компанією DOK-ING і данською HYDREMA щодо локалізації їхнього виробництва в Україні.