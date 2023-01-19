Кулеба в Давосі: Щоб перемогти, Україні потрібні танки

Очільник МЗС України в Давосі закликав партнерів надати Україні танки, висловивши впевненість, що Німеччина зрештою піде на цей крок. "Це лише питання часу. Наша робота - зробити це раніше, ніж пізніше", - сказав він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час відеозвернення в "Українському домі" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у четвер, 19 січня, закликав партнерів надати Україні танки для перемоги в майбутніх "великих битвах".

"Нам потрібні танки. Без танків буде неймовірно складно рухатися далі і звільнити наші території. Тому що вогнева сила Росії все ще потужна, і на нас попереду чекає кілька великих битв. І щоб виграти у великих битвах, нам потрібна велика зброя", - сказав він, цитує "Інтерфакс-Україна".

Він зауважив, що не бачить жодного резонного аргументу, чому Німеччина не має надавати Україні танки Leopard 2. "Ми розуміємо, як це працює, розуміємо їхню стратегію союзництва зі США. Вони зроблять це. Це лише питання часу. Наша робота - зробити це швидше раніше, ніж пізніше. Я думаю, ми досягнемо успіху. І я наперед дякую канцлеру Шольцу за прийняття цього рішення", - сказав очільник МЗС.

Водночас Кулеба наголосив, що перший крок - надання ФРН "зеленого світла" іншим країнам, готовим передати Україні "Леопарди", які вони мають. "Так, ми чуємо від уряду Німеччини, що країни не запитували у них дозволу. Облиште, ми всі реалісти, і ми живемо в реальному світі. Вони запитають, коли Німеччина дасть зелене світло, коли знатимуть, що Німеччина не відмовить. ФРН має подати сигнал, що час настав", - додав міністр.

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Україна працює над отриманням додаткових ЗРК Patriot

Окрім того, у своєму зверненні Кулеба повідомив про успіхи у перемовинах з партнерами щодо отримання Україною додаткових батарей зенітних ракетних комплексів Patriot.

"Нам знадобилося два роки, щоб отримати згоду на відправлення ЗРК Patriot, і нам знадобилося менше місяця, щоб отримати три батареї Patriot від США, Німеччини та Нідерландів. І ми працюємо над більшою кількістю. І я впевнений, що у нас буде більше, тому що у нас були успіхи в декількох обговореннях на цю тему", - сказав він.

ЗМІ: Шольц чекає, коли США першими нададуть Україні танки

У середу, 18 січня, американське видання The Wall Street Journal повідомило з посиланням на неназваних німецьких високопосадовців, що ФРН не дозволить союзникам постачати танки німецького виробництва Leopard 2 Україні, допоки США не погодяться надіслати Києву бойові танки американського виробництва. "Не можна розмежовувати прямий експорт (танків німецького виробництва. - Ред.) та експорт третіми країнами", - зазначив чиновник.

Цю інформацію підтвердили й німецькі ЗМІ. За даними Süddeutsche Zeitung, німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом чітко дав зрозуміти: Україна не отримає від Німеччини Leopard 2, поки США не нададуть Києву Abrams. Це підтвердили і співрозмовники газети Bild в урядових колах.

Того ж дня заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль на брифінгу заявив, що Вашингтон наразі не готовий надати Києву сучасні бойові танки Abrams. Хоча Каль і не відкинув можливості передачі цих танків у майбутньому, він зауважив, що забезпечення роботи Abrams високовартісне, вони споживають багато палива та складні в обслуговуванні.

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