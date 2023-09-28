  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

Зеленський очікує від НАТО більше систем ППО

Валерій Сааков
28 вересня 2023 р.

З огляду на постійні російські атаки по критичній інфраструктурі Україна потребує більше систем ППО від країн-членів НАТО, наголосив президент Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом.

https://p.dw.com/p/4Wul6
Володимир Зеленський і Єнс Столтенберг
Володимир Зеленський (л.) і Єнс Столтенберг під час зустрічі в КиєвіФото: Gleb Garanich/REUTERS

Президент України Володимир Зеленський очікує подальшої допомоги з боку держав-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО), зокрема, активнішого постачання ними додаткових систем протиповітряної оборони. Такі системи ППО Україна потребує для захисту від російських атак по об'єктах критичної інфраструктури. Про це Зеленський заявив у четвер, 28 вересня, під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

Читайте також: Німеччина передала Україні додаткові ЗРК IRIS-T SLS

"Обговорили ситуацію з очікуваними атаками Росії на критичну інфраструктуру України й у цьому зв'язку обговорили можливість постачання того, що нам справді потрібно - додаткових систем  ППО державами-членами. Генеральний секретар погодився докласти зусиль для допомоги, для підтримки нас у цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу саме з цією метою", - сказав Володимир Зеленський.

Читайте також: Болгарія надасть Україні несправні ракети для систем ППО

На тлі цього український лідер пояснив, що російські війська фактично щоночі скоюють інтенсивні атаки з повітря, зокрема минулої ночі Україна зазнала масованої атаки дронами-камікадзе з російського боку. "В умовах таких інтенсивних атак проти українців, проти наших міст, проти наших портів, які важливі для глобальної продовольчої безпеки, потрібна й відповідна інтенсивність тиску на Росію та відповідне посилення нашого повітряного щита. Світ має бачити, як російський терор програє, аби наші спільні цінності виграли", - наголосив український президент.

Читайте також: Німеччина передала Україні ракети для систем ППО Patriot

Зеленський також зазначив: "Перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв'язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для всього континенту".

Єнс каже, що постійно заохочує членів НАТО надавати більше систем ППО

Водночас відповідаючи на запитання журналістів, генсек НАТО запевнив, що він особисто "постійно заохочує" країни-члени НАТО надавати Україні більше озброєнь, зокрема, систем ППО.

Читайте також: Норвегія передає Україні "пакет підтримки" для NASAMS

Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс  Столтенберг прибув з неоголошеним візитом  до Києва.

Як довго системи ППО зможуть захищати небо

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Кабмін офіційно отримав пропозиції США щодо реформ в Україні

Політика28 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На автостоянці під Ґрефенгаузеном у Гессені: страйк водіїв Mazur Group. На передньому плані - водій вантажівки Роман

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Як і чому далекобійники зі Східної Європи страйкують у ФРН

Суспільство28 вересня 2023 р.
Сутички протестувальників та поліції в Єревані після капітуляції Нагірного Карабаху внаслідок воєнної операції Азербайджану

Нагірний Карабах: нескінченний конфлікт

Нагірний Карабах: нескінченний конфлікт

Конфлікти28 вересня 2023 р.
15 жовтня у Польщі буде переобрано парламент

Як вісім років правління ПіС змінило Польщу

Як вісім років правління ПіС змінило Польщу

Політика28 вересня 2023 р.
Сліди від різкого виходу природного газу на поверхню моря після підриву трубопроводу "Північний потік", 28 вересня 2022 року

У справі про підрив "Північних потоків" з'явилися нові імена

У справі про підрив "Північних потоків" з'явилися нові імена

Конфлікти28 вересня 2023 р.
Новий смартфон китайського концерну Huawei - з найновішим китайським чіпом?

Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні

Новий чіп із КНР? Загадкова знахідка у китайському смартфоні

Економіка28 вересня 2023 р.
Держсекретар США Блінкен (праворуч) та український прем'єр Шмигаль під час зустрічі в Києві 7 вересня 2023 року

США висунули Україні чіткі умови підтримки. Що це означає?

США висунули Україні чіткі умови підтримки. Що це означає?

Політика27 вересня 2023 р.
На головну сторінку