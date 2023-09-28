Зеленський очікує від НАТО більше систем ППО

З огляду на постійні російські атаки по критичній інфраструктурі Україна потребує більше систем ППО від країн-членів НАТО, наголосив президент Зеленський після зустрічі з генсеком НАТО Столтенбергом.

Президент України Володимир Зеленський очікує подальшої допомоги з боку держав-членів Північноатлантичного альянсу (НАТО), зокрема, активнішого постачання ними додаткових систем протиповітряної оборони. Такі системи ППО Україна потребує для захисту від російських атак по об'єктах критичної інфраструктури. Про це Зеленський заявив у четвер, 28 вересня, під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

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"Обговорили ситуацію з очікуваними атаками Росії на критичну інфраструктуру України й у цьому зв'язку обговорили можливість постачання того, що нам справді потрібно - додаткових систем ППО державами-членами. Генеральний секретар погодився докласти зусиль для допомоги, для підтримки нас у цьому питанні, для мобілізації держав-членів Альянсу саме з цією метою", - сказав Володимир Зеленський.

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На тлі цього український лідер пояснив, що російські війська фактично щоночі скоюють інтенсивні атаки з повітря, зокрема минулої ночі Україна зазнала масованої атаки дронами-камікадзе з російського боку. "В умовах таких інтенсивних атак проти українців, проти наших міст, проти наших портів, які важливі для глобальної продовольчої безпеки, потрібна й відповідна інтенсивність тиску на Росію та відповідне посилення нашого повітряного щита. Світ має бачити, як російський терор програє, аби наші спільні цінності виграли", - наголосив український президент.

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Зеленський також зазначив: "Перемога України у цій неспровокованій та злочинній війні, яку розв'язала Росія, гарантовано забезпечить довгострокову безпеку та мир, і не лише для нашої держави, а для всього континенту".

Єнс каже, що постійно заохочує членів НАТО надавати більше систем ППО

Водночас відповідаючи на запитання журналістів, генсек НАТО запевнив, що він особисто "постійно заохочує" країни-члени НАТО надавати Україні більше озброєнь, зокрема, систем ППО.

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Як повідомлялося, генсек НАТО Єнс Столтенберг прибув з неоголошеним візитом до Києва.