На тлі атаки РФ: до Києва прибув президент Швейцарії

Ален Берсе приїхав до Києва з неоголошеним візитом для участі у міжнародному саміті з продовольчої безпеки. Його візит відбувся на тлі масованої атаки Росією дронами.

Президент Швейцарії Ален Берсе вранці у суботу, 25 листопада, прибув до Києва. Про це він написав у соціальній мережі Х.

Берсе зауважив, що візит пов'язаний з його участю у міжнародному саміті з продовольчої безпеки. Крім того, у швейцарського лідера запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

"Основна увага - на наслідках військової агресії РФ для глобальної продовольчої безпеки та довгостроковій підтримці України з боку Швейцарії", - зазначив Берсе.

РФ запустила по Україні 75 дронів, 71 - збили

Приїзд лідера Швейцарії, який завчасно не оголошували, відбувся на тлі масованої ранкової атаки дронів РФ по Україні, основний напрямок удару яких прийшовся на Київ. Внаслідок атаки у столиці постраждали п'ятеро людей, зокрема 11-річна дитина, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Цієї ночі російські варвари влаштували наймасованішу атаку дронів на Київ. Повітряна тривога тривала 6 годин", - написав він у Telegram.

Як повідомили в Повітряних силах ЗСУ, загалом 25 листопада Росія запустила по Україні 75 безпілотників, 71 з яких збили сили протиповітряної оборони. ППО працювала у Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській областях. Більшість російських БпЛА знищили на Київщині, також на Дніпропетровщині знешкодили керовану авіаційну ракету Х-59.