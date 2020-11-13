На тлі пандемії Німеччина досягла мети щодо зниження викидів CO2

Німеччина в 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу змогла досягти поставленої мети в області захисту клімату. Це випливає з розрахунків аналітичного центру Agora Energiewende (AE), які наводить у понеділок, 4 січня, агентство dpa.
За даними AE, обсяг викидів парникових газів у минулому році виявився на 42,3 відсотка (на 722 мільйона тонн) нижчим за рівень 1990 року. При цьому німецька влада ставила завдання знизити шкідливі викиди за 30 років на 40 відсотків.
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Емісії вуглекислого газу в минулому році впали більш ніж на 80 мільйонів тон. Однак на дві третини це скорочення обумовлено наслідками обмежень, введених через поширення коронавірусу. Якби їх не було, зниження склало би всього близько 25 мільйона тон, і кліматичних цілей на 2020 рік досягти би не вдалося, пишуть аналітики AE.
Зниження енергоспоживання і низькі ціни на газ
У 2020 році енергоспоживання на німецькому ринку впало на 8,7 відсотка в порівнянні з 2019 роком і досягло мінімуму в історії об'єднаної Німеччини. Про це свідчили попередні підсумки, опубліковані "робочою групою з енергетичних звітів" (AGEB).
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Крім того, націнка на викиди двоокису вуглецю в ЄС трималася на досить високому рівні, здорожуючи шкідливе для екології виробництво енергії за рахунок вугілля, а вартість газу, навпаки, була досить низькою. Нарешті, минула зима в Європі була досить м'якою, що знизило викиди при опаленні будинків.
У 2021 році транспорт і промисловість знову наростять емісії
Разом з тим виконавчий директор Agora Energiewende Патрік Ґрайхен (Patrick Graichen) виходить з того, що в 2021 році шкідливі для навколишнього середовища викиди знову зростуть. Сектори транспорту і промисловості знову наростять емісії, як тільки економіка відновиться. "Протидіяти цьому можна буде тільки за допомогою оперативних дій в області кліматичної політики", - підкреслив Ґрайхен.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Стара велосипедна школа
До недавнього часу класичний старий велосипед вважався беззаперечним варіантом для тих, хто бажає активно провести час на свіжому повітрі. Однак тепер з'явилося чимало електричних альтернатив, які, до того ж, вимагають трохи менше зусиль. Але електровелосипеди і електроскутери не завжди наскільки екологічно безпечні, як багато хто думає, і можуть, до того ж, створити додаткові проблеми.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Електрична класика
Електробайк - це вдосконалений велосипед, який є чи не найвідомішою альтернативою звичайним двоколесним. За допомогою акумулятора їхати можна набагато швидше, до того ж він особливо корисний, якщо треба їхати вгору. Та менш виснажлива їзда має і свої мінуси: на е-байки часто сідають старші люди, які б на нормальному велосипеді на дорогу не виїхали. Це призводить до збільшення кількості аварій.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Проблема з акумулятором
Іншим проблемним моментом електробайків є акумулятори. На їхнє виготовлення витрачаються великі обсяги природних ресурсів. Електровелосипеди працюють на літієвих акумуляторах, які можна перезаряджати. Видобуток цього металу затратний та вимагає будівництва великих шахт. Крім того, запаси цього металу в світі обмежені. У 2018 році, за оцінками експертів, у світі лишалося 53,8 тонни літію.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Попит на енергію зростає
Електричні види транспорту не викидають в атмосферу вуглекислого газу (CO2), але акумулятор електровелосипеда потребує постійної підзарядки. Така ж історія і з електроскутерами, електроскейтбордами, моноциклами, гіроскутерами... Простежуєте тенденцію? Попит на електроенергію зростає, але він не весь покривається за рахунок відновлюваних джерел енергії.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Багато нових ідей і ще більше акумуляторів
Оскільки компанії продовжують винаходити нові цікаві електронні девайси для нас, кількість акумуляторів, які потрібно заряджати, ймовірно, надалі зростатиме. На додаток до звичайних вже електробайків є навіть одноколесні електробайки, так звані монобайки. Не ваше? Тоді як щодо гіроскутера, надихнутого культовою фантастичною комедією "Назад в майбутнє-2"?
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Скутери "останньої милі"
Eлектроскутери схожі на самокати, які ви, можливо, пам'ятаєте з дитинства. Однак щоб змусити їх рухатися, непотрібно докладати фізичних зусиль - досить акумулятора. Це робить їх більш екологічними, ніж транспорт на бензині, газі чи дизелі. Але багато людей використовують їх, щоб доїхати з автобусної зупинки чи автомобільної парковки до кінцевого місця призначення.
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Електробайк і Ко: наскільки екологічною є електромобільність?
Протиправне задоволення
До цього часу пересування на електроскутерах вулицями Німеччини було незаконним. Через їхній маленький "двигун" теоретично потрібен був спеціальний дозвіл (на кшталт техпаспорта на авто), але закон такого документа не передбачав. Від літа 2019 року їздити електроскутерами з максимальною швидкістю до 20 кіломентрів на годину можна, та лише на велодоріжках. У США е-скутери віднедавна теж дозволені.
Автор: Карла Бляйкер, Вікторія Борисюк