На тлі пандемії Німеччина досягла мети щодо зниження викидів CO2

Німеччина в 2020 році у зв'язку з пандемією коронавірусу змогла досягти поставленої мети в області захисту клімату. Це випливає з розрахунків аналітичного центру Agora Energiewende (AE), які наводить у понеділок, 4 січня, агентство dpa.

За даними AE, обсяг викидів парникових газів у минулому році виявився на 42,3 відсотка (на 722 мільйона тонн) нижчим за рівень 1990 року. При цьому німецька влада ставила завдання знизити шкідливі викиди за 30 років на 40 відсотків.

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Емісії вуглекислого газу в минулому році впали більш ніж на 80 мільйонів тон. Однак на дві третини це скорочення обумовлено наслідками обмежень, введених через поширення коронавірусу. Якби їх не було, зниження склало би всього близько 25 мільйона тон, і кліматичних цілей на 2020 рік досягти би не вдалося, пишуть аналітики AE.

Зниження енергоспоживання і низькі ціни на газ

У 2020 році енергоспоживання на німецькому ринку впало на 8,7 відсотка в порівнянні з 2019 роком і досягло мінімуму в історії об'єднаної Німеччини. Про це свідчили попередні підсумки, опубліковані "робочою групою з енергетичних звітів" (AGEB).

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Крім того, націнка на викиди двоокису вуглецю в ЄС трималася на досить високому рівні, здорожуючи шкідливе для екології виробництво енергії за рахунок вугілля, а вартість газу, навпаки, була досить низькою. Нарешті, минула зима в Європі була досить м'якою, що знизило викиди при опаленні будинків.

У 2021 році транспорт і промисловість знову наростять емісії

Разом з тим виконавчий директор Agora Energiewende Патрік Ґрайхен (Patrick Graichen) виходить з того, що в 2021 році шкідливі для навколишнього середовища викиди знову зростуть. Сектори транспорту і промисловості знову наростять емісії, як тільки економіка відновиться. "Протидіяти цьому можна буде тільки за допомогою оперативних дій в області кліматичної політики", - підкреслив Ґрайхен.