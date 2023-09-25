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На тлі евакуації: у Карабасі вибухнула заправка, є поранені

Євгенія Наконечна
25 вересня 2023 р.

Вибух на АЗС пролунав у той час, коли тисячі етнічних вірмен покидають регіон. До Вірменії вже виїхали понад 6,5 тисячі людей.

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Етнічні вірмени у Нагірному Карабасі виїжджають до Вірменії 25 вересня
Етнічні вірмени у Нагірному Карабасі виїжджають до Вірменії 25 вересняФото: David Ghahramanyan/REUTERS

У Нагірному Карабасі в понеділок, 25 вересня, вибухнула автозаправна станція (АЗС) поблизу "столиці" (Степанакерт - вірменською, Ханкенді - азербайджанською). 

Вибух стався в той час, коли тисячі етнічних вірмен покидають Нагірний Карабах після успішного проведення Азербайджаном там військової операції, тож на АЗС нібито було багато людей.

Вірменські ЗМІ повідомляють про поранених, однак кількість не уточнюється. Більше подробиць поки що немає.

До Вірменії з Карабаху виїхали понад 6,5 тисячі осіб

Щонайменше 6650 людей вже виїхали з Карабаху до Вірменії, передає агентство Reuters.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, "проголосив незалежність" від Азербайджану після розпаду СРСР. Його самостійність не визнає жодна країна. 19 вересня Азербайджан провів там військову операцію, в результаті якої президент Ільхам Алієв заявив, що країна "відновила свій суверенітет".

В ході операції "влада" невизнаної "Нагірно-Карабахської республіки" заявила про досягнення домовленості щодо повного припинення вогню. За нею, вірменських військових, які залишилися, відкличуть, місцеві збройні формування розформують та роззброять, всю важку військову техніку та озброєння виведуть, а в азербайджанському місті Євлах говоритимуть "про реінтеграцію, забезпечення прав і безпеки вірмен Нагірного Карабаху в межах конституції Азербайджану".

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