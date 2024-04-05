На території Молдови виявили уламки російського дрона

Поблизу кордону з Україною прикордонна поліція Молдови виявила уламки дрона, подібного до тих, які війська РФ використовують для ударів. Небезпеки для місцевих мешканців знахідка не становить, кажуть правоохоронці.

Прикордонна поліція Молдови повідомила, що 4 квітня приблизно за 500 метрів від лінії кордону з Україною виявила уламки знищеного дрона з написом "Герань-2" на крилі. Такою назвою в Росії маркують іранські безпілотні літальні апарати типу Shahed. Як повідомили в поліції Молдови, фрагменти БпЛА знайшли поблизу населеного пункту Етулія-Владічень Вулканештського району.

На місце події негайно виїхали компетентні органи, а доступ до нього обмежили. Залишки безпілотника дослідили фахівці. За даними поліції, знахідка не становить небезпеки для мешканців району.

На території Молдови вже не вперше виявляють уламки російських дронів та ракет, якими та атакує Україну. 27 лютого, за даними Сил оборони півдня, РФ провокативно спрямувала дрон через Молдову. "Дрон пролетів над територією сусідньої держави кількадесят кілометрів і знов увійшов у повітряний простір України, де згодом був знищений силами ППО", - повідомили тоді у командуванні.

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