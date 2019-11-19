Сину Єлизавети II закидають зґвалтування

На британського принца Ендрю подали до суду за сексуальну наругу над неповнолітньою в США. Як повідомила у вівторок, 10 серпня, агенція AFP, заява надійшла до суду Нью-Йорка від ймовірної жертви - 38-річної американки Вірджинії Джуффре. Вона стверджує, що в неповнолітньому віці була "позичена" синові королеви Великобританії Єлизавети II американським фінансистом, зареєстрованим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Тепер Джуффре вимагає від принца компенсації заподіяної їй шкоди.
Сексуальний скандал з продовженням
Згідно з позовною заявою, Ендрю ніби зґвалтував жінку понад 20 років тому в будинку тодішньої подруги Епштейна Гіслейн Максвелл у Лондоні. 17-річну дівчину "проти її волі змусили вступити в статевий зв'язок з принцом Ендрю" Епштейн, Максвелл і принц Ендрю. За словами Джуффре, наруги з боку принца над нею мали місце не тільки в Лондоні, але також в маєтку Епштейна в Нью-Йорку і на його приватному острові.
Вірджінія Джуффре
Джуффре, яка і раніше публічно звинувачувала принца в розбещенні неповнолітніх, так висловилася щодо позову: "Я вимагаю, щоб принц Ендрю відповів за те, що він зробив зі мною". Впливові і багаті люди не застраховані від відповідальності за свої дії, наголосила жінка. За її словами, рішення подати до суду далося їй нелегко, оскільки вона не виключає нападок у відповідь з боку принца.
Звинувачення на адресу принца Ендрю лунають ще з 2019 року. Сам він їх завжди спростовував, але в 2019 році відійшов від виконання обов'язків члена королівської сім'ї після одного невдалого інтерв'ю на телебаченні.
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Гіслейн Максвелл, яку звинувачують у вербуванні неповнолітніх для Епштейна, не визнала себе винною на суді в квітні.
Мультимільйонеру Епштейну закидали, що він протягом багатьох років здійснював сексуальне насильство над неповнолітніми дівчатами і молодими жінками і підбурював їх до заняття проституцією. Відомий фінансист був заарештований в липні 2019 року, а в серпні його виявили мертвим у тюремній камері. У число його друзів входили колишній президент США Білл Клінтон і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс.
Нагадаємо, що прокуратура США обвинувачує губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо у сексуальних домаганнях. Незалежне розслідування виявило, що він "сексуально домагався нинішніх і колишніх державних службовиць Нью-Йорка", заявила 3 серпня генеральна прокурорка Летіція Джеймс. Він "небажано і без погодження торкався жінок і робив численні зауваження з натяками сексуального характеру", зазначила вона.
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Автор: Штефан Деґе