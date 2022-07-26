24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 липня.

На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 27 липня (час київський).

++07.55++

Російські сили блокують цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання РФ продовжує виконувати завдання з ведення розвідки, ракетних ударів по обʼєктах на території України. Про це ідеться в ранковому оперативному зведеннігенерального штабу збройних сил України. Повідомляється про вогневі ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії у районах Харкова, Шевелівки, Краснопілля, із застосуванням танків - на Слов'янському напрямку. Цивільна інфраструктура обстріляна, за даними генштабу, в районах на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

++07.40++

Про нічні обстріли Дніпропетровщини повідомляє глава обласної ВА Валентин Резніченко. "Російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському району ворог двічі ударив з "Градів". Випустив до 40 снарядів (...) По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії", - написав він. Повідомляється про поранення однієї жінки та пошкодження цивільної інфораструктури.

++07.30++

На світанку Харків зазнав ракетного обстрілу з боку РФ

На світанку 27 липня ракетного обстрілу зазнав Індустріальний район Харкова, повідомив у своєму Telegram-каналі голова харківської міської адміністрації Ігор Терехов. За його словами, удар завданий ракетами С-300, на місці завалів, що виникли, працюють рятувальники. За попередньою інформацією, жертв немає.

++07.20++

Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо пропонує накласти санкції США на закупівлю Китаєм нафти та інших енергоносіїв з Росії задля послаблення фінансування російського вторгнення в Україну, повідомляє агентство Bloomberg. Згідно з запропонованим законопроектом, штрафи мають накладатися на будь-які організації, включаючи китайські держкомпанії, пов'язані з перевезеннями нафти або природного газу до Китаю з Росії.

++07.00++

У ніч проти 27 липня у Херсоні було чути вибухи. Окупаційна влада заявила про обстріл українськими військовими Антонівського мосту - єдиної у Херсоні автомобільної переправи через Дніпро. Імовірно, ударів було завдано з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, стверджується, що кілька ракет було перехоплено російською системою ППО. Повідомлень про постраждалих немає.

++06.30++

Поранених українських військових лікуватимуть в американському шпиталі на території ФРН

Пентагон дав зелене світло на лікування поранених українських солдатів на території Німеччини - у Регіональному медичному центрі Ландштуля (LRMC), найбільшому американському військовому шпиталі за межами США, повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела. Згідно з цими даними, поки жоден український військовий там лікування ще не проходив. США не займатимуться вивезенням поранених із території України.

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