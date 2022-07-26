На світанку Харків зазнав ракетного обстрілу з боку РФ

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154-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями середи, 27 липня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 26 липня.
На цій сторінці DW стежить за подіями середи, 27 липня (час київський).
++07.55++
Російські сили блокують цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання РФ продовжує виконувати завдання з ведення розвідки, ракетних ударів по обʼєктах на території України. Про це ідеться в ранковому оперативному зведеннігенерального штабу збройних сил України. Повідомляється про вогневі ураження із застосуванням ствольної та реактивної артилерії у районах Харкова, Шевелівки, Краснопілля, із застосуванням танків - на Слов'янському напрямку. Цивільна інфраструктура обстріляна, за даними генштабу, в районах на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках.
++07.40++
Про нічні обстріли Дніпропетровщини повідомляє глава обласної ВА Валентин Резніченко. "Російські війська накрили вогнем два райони - Нікопольський та Криворізький. По Нікопольському району ворог двічі ударив з "Градів". Випустив до 40 снарядів (...) По Зеленодольській громаді ворог поцілив зі ствольної артилерії", - написав він. Повідомляється про поранення однієї жінки та пошкодження цивільної інфораструктури.
++07.30++
На світанку 27 липня ракетного обстрілу зазнав Індустріальний район Харкова, повідомив у своєму Telegram-каналі голова харківської міської адміністрації Ігор Терехов. За його словами, удар завданий ракетами С-300, на місці завалів, що виникли, працюють рятувальники. За попередньою інформацією, жертв немає.
++07.20++
Американський сенатор-республіканець Марко Рубіо пропонує накласти санкції США на закупівлю Китаєм нафти та інших енергоносіїв з Росії задля послаблення фінансування російського вторгнення в Україну, повідомляє агентство Bloomberg. Згідно з запропонованим законопроектом, штрафи мають накладатися на будь-які організації, включаючи китайські держкомпанії, пов'язані з перевезеннями нафти або природного газу до Китаю з Росії.
++07.00++
У ніч проти 27 липня у Херсоні було чути вибухи. Окупаційна влада заявила про обстріл українськими військовими Антонівського мосту - єдиної у Херсоні автомобільної переправи через Дніпро. Імовірно, ударів було завдано з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, стверджується, що кілька ракет було перехоплено російською системою ППО. Повідомлень про постраждалих немає.
++06.30++
Пентагон дав зелене світло на лікування поранених українських солдатів на території Німеччини - у Регіональному медичному центрі Ландштуля (LRMC), найбільшому американському військовому шпиталі за межами США, повідомляє Reuters з посиланням на анонімні джерела. Згідно з цими даними, поки жоден український військовий там лікування ще не проходив. США не займатимуться вивезенням поранених із території України.
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