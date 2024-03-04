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30 тисяч турнікетів майже рік лежали на складах - міноборони

Степан Смишляєв
4 березня 2024 р.

У військовій частині на Житомирщині виявили 30 тисяч нових турнікетів, які лежали там майже рік, повідомили в міністерстві оборони. Їх вже почали видавати військовим.

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Військовий ЗСУ вчиться накладати турнікет
У військовій частині на Житомирщині виявили 30 тисяч нових турнікетів, які лежали там майже рікФото: Mihir Melwani/Zumapress/picture alliance

Під час аудиту міністерства оборони на складах командування Медичних сил Збройних сил України виявлено 30 тисяч нових медичних турнікетів SOF виробництва США, які зберігалися майже рік, повідомило міністерство у понеділок, 4 березня.

Турнікети були отримані ще в квітні 2023 року і зберігалися у сховищі однієї з військових частин на Житомирщині. Тільки через шість місяців частина видала перші з них військовим - всього 458 одиниць, стверджують в міноборони.

Після проведення аудиту почалася видача турнікетів, наразі майже третина передана військовослужбовцям. "Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості", - зауважили у міноборони.

Коментуючи цю ситуацію, заступник міністра оборони Юрій Джигир зауважив, що внутрішній аудит має, з одного боку, виявляти випадки зловживань, а з іншого, - запобігати неефективному використанню військового ресурсу.

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26 тисяч дронів на складі

У грудні президент Володимир Зеленський повідомляв про інший випадок зберігання на складах потрібних для військових речей. За його словами, "26 тисяч дронів лежали на одному складі й не доїхали до фронту". Тоді президент пояснював ситуацію тим, що "логістично в нас залишаються бюрократичні, радянські процеси".

Інструктор такмеду про потреби для порятунку людей