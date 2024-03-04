30 тисяч турнікетів майже рік лежали на складах - міноборони

У військовій частині на Житомирщині виявили 30 тисяч нових турнікетів, які лежали там майже рік, повідомили в міністерстві оборони. Їх вже почали видавати військовим.

Під час аудиту міністерства оборони на складах командування Медичних сил Збройних сил України виявлено 30 тисяч нових медичних турнікетів SOF виробництва США, які зберігалися майже рік, повідомило міністерство у понеділок, 4 березня.

Турнікети були отримані ще в квітні 2023 року і зберігалися у сховищі однієї з військових частин на Житомирщині. Тільки через шість місяців частина видала перші з них військовим - всього 458 одиниць, стверджують в міноборони.

Після проведення аудиту почалася видача турнікетів, наразі майже третина передана військовослужбовцям. "Також ініційовано видачу іншого медичного майна (індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків), що тривалий час зберігалися на складах у значній кількості", - зауважили у міноборони.

Коментуючи цю ситуацію, заступник міністра оборони Юрій Джигир зауважив, що внутрішній аудит має, з одного боку, виявляти випадки зловживань, а з іншого, - запобігати неефективному використанню військового ресурсу.

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26 тисяч дронів на складі

У грудні президент Володимир Зеленський повідомляв про інший випадок зберігання на складах потрібних для військових речей. За його словами, "26 тисяч дронів лежали на одному складі й не доїхали до фронту". Тоді президент пояснював ситуацію тим, що "логістично в нас залишаються бюрократичні, радянські процеси".