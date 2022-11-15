На саміті G20 планують засудити війну Росії проти України

У тексті підсумкової декларації, яку наприкінці саміту G20 мають підписати його учасники, засуджується російська агресія проти України, повідомляє dpa.

Представники країн-учасниць саміту Великої двадцятки (G20), що готують попередні домовленості, вже узгодили проєкт резолюції, яку мають підписати за підсумками конференції, заявив журналістам вранці у вівторок, 15 листопада, голова Європейської Ради Шарль Мішель. За інформацією агенції dpa, хоча в тексті комюніке засуджують війну, розв'язану РФ проти України, російська сторона при цьому неофіційно схвалила документ.

"Більшість членів G20 ясно дадуть зрозуміти, що вони засуджують війну Росії проти України і вбачають у ній причину величезних економічних і гуманітарних страждань у світі", - цитує агентство неназваного представника США.

Російська сторона погодилася з тим, що в тексті підсумкової декларації може цитуватися позиція Організації Об'єднаних Націй щодо війни, зауважує dpa. Генеральна асамблея ООН ухвалювала вже кілька резолюцій стосовно війни Росії проти України: про засудження агресії, проти анексії українських територій, а також щодо репарацій РФ Україні. Про яку саме з цих позицій йдеться, наразі не уточнюється.

Неприпустимість застосування ядерної зброї

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров - найвищий посадовець країни, присутній на саміті, - відкрито підтримав згадку в підсумковому документі неприпустимості застосування ядерної зброї у військових конфліктах, повідомляє dpa.

Про неприпустимість використання Москвою ядерної зброї у війні проти України напередодні говорили і президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпінь, які вперше зустрілися в якості лідерів держав на полях саміту.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні до лідерів G20 також закликав продовжити тиск на РФ, щоб вона відмовилась від будь-яких погроз ядерною зброєю. "Підставою для таких зусиль може бути Будапештський меморандум і відповідні можливості держав-підписантів", - зазначив він.

Подовження "зернової угоди"

Також очікується, що країни G20 підтримають подовження дії "зернової угоди", про необхідність чого напередодні заявили представники Європейського Союзу, США і Великобританії.

Володимир Зеленський у своєму зверненні до учасників саміту також підтримав безстрокове подовження і розширення дії угоди. Наразі лише Росія висловлювала заперечення проти цього.

РФ досі в ізоляції

Попри повідомлення про попередню згоду РФ із проєктом підсумкової резолюції G20, документ усе ж таки може не бути підписано. Представники Росії вже неодноразово в останній момент виступали проти підписання комюніке міжнародних конференцій, зокрема й підсумковий документ за результатами оглядової конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про те що стосунки між РФ і іншими учасниками доволі напружені, свідчить і те, що на саміті скасували традиційне спільне фотографування учасників, повідомляє агенція Kyodo. Лідери низки країн G20 відмовилися фігурувати на одному знімку з міністром закордонних справ РФ.

Подібна ситуація спостерігалася на саміті міністрів країн Великої двадцятки в липні: учасники тієї зустрічі також проігнорували фотографування і вечерю з Лавровим. Він, своєю чергою, покинув саміт ще до його завершення. Тоді за підсумками конференції не було опубліковано жодних заяв.