На Ростовщині добу локалізовували пожежу на нафтобазі

По нафтобазі в російському місті Азов завдали ударів українські безпілотники. На об'єкті виникла масштабна пожежа.

Потужну пожежу на нафтобазі в Азові Ростовської області РФ, що виникла після удару українських безпілотників (БПЛА) 18 червня, локалізували зранку 19 червня на площі 3200 квадратних метрів, повідомило регіональне управління міністерства надзвичайних ситуацій.

Жодних деталей щодо того, скільки людей і спеціальної техніки залучили до гасіння вогню, не вказано. Раніше повідомлялося про 200 пожежників і 49 одиниць спецтехніки.

У ніч на 19 червня місцеві пабліки й Telegram-канали повідомляли, що пожежа на нафтобазі в порту Азова триває, і на доказ цього поширювали відео відкритого горіння резервуара з паливом.

Удар українськими БпЛА

Українські дрони завдали удару по сховищу нафтопродуктів в Азові в ніч на 18 червня. Місцева влада стверджувала, що внаслідок удару загорівся один резервуар, постраждалих немає.

За даними Telegram-каналу Astra, БпЛА атакували нафтоналивні термінали ЗАТ "Азовпродукт" і ТОВ "ДонТермінал". Масштабна пожежа виникла під час влучання дронів у резервуар із паливом "Азовпродукту".

Джерело в Службі безпеки України (СБУ) заявило українським ЗМІ, що удар дронів по об'єктах в Азові був операцією цієї спецслужби. За останні місяці аналогічних ударів завдали по десятках об'єктів паливно-енергетичного сектора в РФ.