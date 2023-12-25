  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
КатастрофиРосійська Федерація

На російському атомному контейнеровозі сталася пожежа

Олександр Куницький | Роман Сулима
25 грудня 2023 р.

На причалі в Мурманську загорілося єдине в РФ криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою - "Севморпуть". В "Атомфлоті" запевнили, що вогонь не загрожував реакторній установці.

https://p.dw.com/p/4aYEJ
Порт Мурманська
Порт Мурманська (фото з архіву)Фото: ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images

На російському атомному контейнеровозі "Севморпуть" на території причалу "Атомфлот" у Мурманську ввечері 24 грудня сталася пожежа.

"Займання сталося в одній з кают. Площа загоряння склала 30 кв. м. До 00:01 його ліквідували, постраждалих немає", - повідомило управління міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) у Мурманській області РФ.

Причини займання не уточнюються. Пожежі надали "підвищений ранг".

В "Атомфлоті" запевнили, що вогонь не загрожував реакторній установці. Там кажуть, що ніхто не постраждав і загрози "для систем життєзабезпечення" не було.

Згідно з інформацією на сайті "Атомфлоту", атомний контейнеровоз "Севморпуть" - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою потужністю 29 МВт. Корабель спустили на воду 31 грудня 1988 року.

Атомна енергетична установка дозволяє забезпечити дальність плавання до 9,5 тисячі кілометрів при повному запасі дизельного палива. Судно здатне самостійно йти в суцільних рівних крижаних полях завтовшки до одного метра зі швидкістю близько 3,7 кілометра за годину.

Читайте також: ГУР: У Севастополі пошкоджено десантний корабель і підводний човен РФ

Перший у світі безпілотний електричний контейнеровоз