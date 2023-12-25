На російському атомному контейнеровозі сталася пожежа

На причалі в Мурманську загорілося єдине в РФ криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою - "Севморпуть". В "Атомфлоті" запевнили, що вогонь не загрожував реакторній установці.

На російському атомному контейнеровозі "Севморпуть" на території причалу "Атомфлот" у Мурманську ввечері 24 грудня сталася пожежа.

"Займання сталося в одній з кают. Площа загоряння склала 30 кв. м. До 00:01 його ліквідували, постраждалих немає", - повідомило управління міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) у Мурманській області РФ.

Причини займання не уточнюються. Пожежі надали "підвищений ранг".

В "Атомфлоті" запевнили, що вогонь не загрожував реакторній установці. Там кажуть, що ніхто не постраждав і загрози "для систем життєзабезпечення" не було.

Згідно з інформацією на сайті "Атомфлоту", атомний контейнеровоз "Севморпуть" - єдине в Росії криголамно-транспортне судно з ядерною енергетичною установкою потужністю 29 МВт. Корабель спустили на воду 31 грудня 1988 року.

Атомна енергетична установка дозволяє забезпечити дальність плавання до 9,5 тисячі кілометрів при повному запасі дизельного палива. Судно здатне самостійно йти в суцільних рівних крижаних полях завтовшки до одного метра зі швидкістю близько 3,7 кілометра за годину.

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