На представника ЄС у Судані напали у його резиденції

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав напад на резиденцію Айдана О'Хари у Хартумі грубим порушенням Віденської конвенції. За останні три дні в боях в Судані загинули понад 180 людей.

У Судані представник Євросоюзу в цій африканській країні, ірландський дипломат Айдан О'Хара, зазнав нападу у власній резиденції в Хартумі. Про це повідомив увечері у понеділок, 17 квітня, у Twitter верховний представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

За словами Борреля, те, що сталося, є грубим порушенням Віденської конвенції. "Безпека дипломатичних приміщень та персоналу є головним обов'язком суданської влади та зобов'язанням з міжнародного права", - наголосив він.

Жозеп Боррель не надав подробиць щодо нападу на резиденцію представника ЄС у Судані. Як пише агенція dpa з посиланням на джерела в дипломатичних колах, О'Хара не постраждав і зараз добре почувається.

Раніше того ж дня, 17 квітня, Боррель заявив, що на тлі бойових зіткнень у Судані ЄС намагається переконати обидві сторони конфлікту в необхідності гуманітарної паузи і початку діалогу. "Мирним жителям у Судані терміново потрібне припинення вогню, щоб опинитися в безпеці та мати простір для посередництва", - зазначив він.

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У боях загинули понад 180 людей

Кровопролитні зіткнення між суданською армією під керівництвом її командувача Абделя Фаттаха аль-Бурхана, який де-факто є президентом Судану, і загонами воєнізованих сил швидкої підтримки (СШП), які очолює Мохаммед Хамдан Дагало, почалися 15 квітня. Обидві сторони звинувачують одна одну у провокуванні конфлікту.

Як повідомляє телеканал "Аль-Джазіра" з посиланням на дані спецпредставника генсека ООН по Судану Фолькера Пертеса (Volker Perthes), за останні три дні внаслідок бойових зіткнень між армією Судану та СШП у країні загинули понад 180 людей. Ще понад 1800 дістали поранення.

За даними The Africa Report, СПШ співпрацює з російською приватною військовою компанією "Вагнер" і займається спільним видобутком корисних копалин, зокрема золота. Ця співпраця, зокрема, допомогла збільшити запаси золота центробанку Росії, вказує видання.

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У Судані, який постраждав від глибокої економічної кризи, 2019 року на тлі масових протестів було повалено диктатора Омара аль-Башира, який правив країною протягом багатьох десятиліть. Регулярна армія і СПШ тоді спільно підтримали народні протести. Після повалення аль-Башира військові та цивільні групи домовилися про формування перехідного уряду, але в жовтні 2021 року в Судані стався путч, унаслідок якого влада в країні повністю перейшла до генерала аль-Бурхана. Лідер СПШ Мохамед Хамдан Дагало очолив рух, який пообіцяв привести Судан до демократії.