На порядку денному сесії ПАРЄ - війна Росії проти України

Літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), що розпочалася у понеділок, 20 червня, у Страсбурзі, відкрилася хвилиною мовчання в пам'ять про загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Президент ПАРЄ Тіні Кокс закликав керівництво Росії "негайно припинити війну, для початку якої не було жодної причини".

Цьогорічна сесія - перша після поширення COVID-19, яка проходить у повноцінному очному форматі, в умовах фізичної присутності депутатів ПАРЄ. Виняток зробили лише для української делегації. Керівництво асамблеї врахувало, що через зрозумілі причини не всі українські депутати зможуть особисто приїхати до Страсбурга.

На ПАРЄ запросили Тихановську

Але, як повідомив DW член делегації від України Олексій Гончаренко, більша частина його колег присутня у залі засідань ПАРЄ. "Завдання України - максимально використати цей майданчик для того, щоб озвучити всі важливі для нас теми та розставити всі акценти", - пояснив Гончаренко. Він також зазначив, що в умовах повноцінної роботи сесії в українських депутатів з'явилася можливість кулуарного спілкування з "представниками політичних еліт країн-членів Ради Європи (РЄ)" і вони мають намір повною мірою нею скористатися.

Якщо говорити про порядок денний сесії, то його майже повністю "сформувала" війна Росії проти України. У вівторок, 21 червня, депутати обговорять та ухвалять резолюцію про те, як РЄ має реагувати на останні виклики безпеки в Європі. У той же день керівництво РЄ, голови політичних груп ПАРЄ та спеціальні гості сесії – міністри закордонних справ Ірландії та Фінляндії - проведуть інтерактивні дебати на високому рівні на тему "Підтримка демократичної безпеки в Європі". На дебати запрошено також лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську.

Блок гуманітарних питань, пов'язаних із наслідками війни в Україні, що складається із трьох резолюцій, депутати розглянуть у середу, 22 червня. Вони присвячені проблемам міграції, викликаної російською агресією, захисту дітей-біженців, які перебувають без супроводу батьків або опікунів, та проблемам правового захисту жінок під час та після воєнних конфліктів. Крім того, під час відкриття сесії депутати проголосували за те, щоб провести поточні дебати на тему "Наслідки блокади Чорного моря".

Про Росію без Росії

Особливістю нинішньої сесії ПАРЄ є те, що депутати проведуть дебати та голосування за двома резолюціями, які безпосередньо стосуються питань порушення прав людини та принципів верховенства права в Росії. Як відомо, 16 березня цього року Росія була виключена зі складу РЄ через "неспровоковане військове вторгнення в Україну". Таким чином, делегація Держдуми РФ автоматично втратила своє представництво в ПАРЄ, а сама асамблея - право здійснювати комплексний моніторинг дотримання прав людини у Росії. Проте на обговорення нинішньої сесії у вівторок, 21 червня, винесено резолюції "Необхідність відновлення прав людини та верховенства права в регіоні Північного Кавказу" та "Справи політичних ув'язнених у РФ".

Як пояснили DW у пресслужбі РЄ, підготовка резолюцій ПАРЄ - питання не кількох тижнів чи місяців. І робота над доповідями про порушення прав людини на Північному Кавказі та політичних ув'язнених у РФ почалася у 2017 та 2020 роках відповідно, коли Москва ще входила до складу РЄ, тому доповідачі продовжили свою діяльність і після виключення РФ.

Крім того, у резолюції ПАРЄ про відповідь РЄ на агресію Росії проти України, ухваленої під час квітневої сесії, депутати пообіцяли, що попри жорстке неприйняття політики Кремля ПАРЄ послідовно посилюватиме співпрацю з російським громадянським суспільством. Саме тому ситуація з правами людини в РФ ще не раз стане приводом для обговорення у сесійній залі ПАРЄ, незважаючи на те, що Росія більше не є членом Ради Європи.