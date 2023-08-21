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На Полтавщині арештували мільярдні активи генерала РФ

Степан Смишляєв
3 год. тому

Генерал-полковник РФ оформив нерухомість і майно на своїх родичів на Полтавщині, легалізувавши таким чином прибутки від корупції. Вилучено майно на суму понад один мільярд гривень.

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Служба безпеки України
Служба безпеки України Фото: Photoshot/picture alliance

За матеріалами Служби безпеки України (СБУ)  в Полтавській області заарештовані активи російського генерал-полковника Валерія Капашина на суму понад один мільярд гривень. Майно було оформлене на його родичів з метою легалізації коштів, отриманих корупційними схемами, повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що Капашин - начальник федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ.

Перелік заблокованих СБУ активів російського генерала містить більше ніж 20 комерційних об'єктів, понад три тисячі квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини.

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Серед арештованого майна - будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміумкласу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тисяч квадратних метрів. Загальна вартість вилучених активів становить понад один мільярд гривень, запевняють у пресслужбі відомства.

Повідомляється, що заарештоване майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення РФ виїхали в Росію, де отримали громадянство країни-агресора.

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Таким чином російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві. Крім того, близькі Капашина використовували прибутки "сімейного" бізнесу для фінансування "інвестиційних" проєктів у РФ і тимчасово окупованому Донбасі.

Також частина цих коштів надходила до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів. "Вирішується питання щодо подальшої націоналізації на користь України всього арештованого російського майна фігурантів", - йдеться в повідомленні пресслужби.

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