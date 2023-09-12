У ФРН розпочали реалізацію масштабного енергопроєкту

Лінія SuedLink має запрацювати у 2028 році і транспортуватиме електроенергію з вітряних електростанцій на півночі ФРН на південь до Баварії та Баден-Вюртемберга.

На півночі Німеччини в землі Шлезвіг-Гольштейн розпочалося будівництво електромережі в рамках масштабного енергетичного проєкту SuedLink, повідомило агентство AFP у понеділок, 11 вересня.

Згідно з планом, лінія SuedLink транспортуватиме електроенергію з вітряних електростанцій на узбережжі Північного моря в Шлезвіг-Гольштейні на відстань 700 кілометрів через Нижню Саксонію, Гессен і Тюрінгію до Баварії та Баден-Вюртемберга.

Більшу частину протяжності SuedLink планують прокласти двома паралельними лініями електропередачі під землею. "Завдяки SuedLink південь Німеччини зможе в майбутньому отримувати вигоду від великої кількості енергії вітру з півночі", - заявив на церемонії старту робіт міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck). Очікується, що транспортування енергії з півночі на південь цим маршрутом почнеться з 2028 року.

Розпочалися роботи з прокладання кабелів під Ельбою

У Шлезвіг-Гольштейні кабелі прокладуть під Ельбою. Планується побудувати пішохідний тунель завдовжки понад п'ять кілометрів і діаметром близько чотирьох метрів. За словами Габека, прохід під Ельбою, ймовірно, стане найбільш технічно складною ділянкою запланованого маршруту електропередачі.

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Весь маршрут розраховано на потужність у чотири гігавати, що відповідає приблизно десяти відсоткам потреби Німеччини в електроенергії, зазначає AFP. Спочатку планувалося, що SuedLink буде введено в експлуатацію у 2022 році, але плани прокласти кабелі над землею зіткнулися з протестами місцевих жителів і політиків, особливо, в Баварії, і їх переглянули. Нинішня лінія значно дорожча: сума інвестицій становить 10 мільярдів євро.