На півночі Німеччини тисячі мотоциклістів підтримали хвору на рак дитину

Понад 10 тисяч мотоциклістів у супроводі поліції проїхали колоною на півночі Німеччини на підтримку хворої на рак дитини, яка є фанатом мотоциклів. Точну кількість учасників акції оцінити складно, можливо, в колоні проїхали до 20 тисяч осіб, заявила в суботу, 24 липня, представниця поліції.

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Ініціатори акції виступили із закликом у соцмережах, і на нього відгукнулися байкери з різних регіонів Німеччини, які приїхали в місто Раудерфен в окрузі Лер (федеральна земля Нижня Саксонія). Поліція організувала кілька пунктів збору, а потім з них направляла рух до будинку хворого хлопчика. Уздовж маршруту мотоциклістів стояла велика кількість жителів і аплодували колоні, а шестирічний Кіліан спостерігав за тим, що відбувається, з вікна.

Вся акція тривала майже три години. Висока кількість учасників спровокувала затримки в русі транспорту і затори на дорогах. Крім невеликого ДТП і декількох порушень прави дорожнього руху, що стосуються носіння шоломів, акція пройшла спокійно.