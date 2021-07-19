 На півночі Німеччини тисячі мотоциклістів підтримали хвору на рак дитину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2021

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Новини

На півночі Німеччини тисячі мотоциклістів підтримали хвору на рак дитину

Понад 10 тисяч байкерів з різних регіонів Німеччини проїхали колоною перед будинком хворого хлопчика, який захоплюється мотоциклами. Акцію, ініційовану в соцмережах, супроводжувала поліція.

Акція в Раудерфені

Мотоциклісти в Раудерфені

Понад 10 тисяч мотоциклістів у супроводі поліції проїхали колоною на півночі Німеччини на підтримку хворої на рак дитини, яка є фанатом мотоциклів. Точну кількість учасників акції оцінити складно, можливо, в колоні проїхали до 20 тисяч осіб, заявила в суботу, 24 липня, представниця поліції.

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Ініціатори акції виступили із закликом у соцмережах, і на нього відгукнулися байкери з різних регіонів Німеччини, які приїхали в місто Раудерфен в окрузі Лер (федеральна земля Нижня Саксонія). Поліція організувала кілька пунктів збору, а потім з них направляла рух до будинку хворого хлопчика. Уздовж маршруту мотоциклістів стояла велика кількість жителів і аплодували колоні, а шестирічний Кіліан спостерігав за тим, що відбувається, з вікна.

Вся акція тривала майже три години. Висока кількість учасників спровокувала затримки в русі транспорту і затори на дорогах. Крім невеликого ДТП і декількох порушень прави дорожнього руху, що стосуються носіння шоломів, акція пройшла спокійно.

Дивитись відео 01:56

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