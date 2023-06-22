На півдні України досі підтоплено 24 населені пункти - ДСНС

Найбільше підтоплень - в окупованій частині Херсонської області, кажуть у ДСНС. Тим часом триває падіння рівня води.

У Херсонській та Миколаївській областях унаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС на ранок четверга, 22 червня, частково підтоплено 24 населені пункти, повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій України (ДСНС).

За даними ДСНС, у підконтрольній українському уряду правобережній частині Херсонській області підтоплено три населені пункти (214 будинків). Водночас в окупованій РФ частині Херсонщини підтопленими залишаються 17 населених пунктів. Зранку 22 червня на Херсонщині спостерігається поступове зниження води, що нині перебуває на позначці 0,14 метра: з початку доби рівень знизився на три сантиметри.

Крім того, зафіксовано незначні підтоплення присадибних ділянок у чотирьох населених пунктах Баштанського району у Миколаївській області.

Тривають роботи з ліквідації наслідків катастрофи.

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Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група - СБУ

Гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідроенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, а Москва це заперечує.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) ще 9 червня заявили, що Росія навмисно пошкодила греблю Каховської ГЕС.

Того ж дня СБУ опублікувала фрагмент перехопленої телефонної розмови, як стверджується, між російськими окупантами щодо підриву греблі Каховської ГЕС. Один з учасників розмови каже, що до вибухів на ГЕС була причетна диверсійна група РФ.

Згодом докази того, що вибух спричинила Росія, публікувало видання The New York Times.