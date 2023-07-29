На півдні України активізувалися бої - британська розвідка
Останні дві доби на півдні України спостерігається активізація бойових дій на двох ділянках фронту. Про це йдеться в щоденному огляді військової розвідки міністерства оборони Великобританії в суботу, 29 липня.
За спостереженнями британських розвідників, на південь від Оріхова Запорізької області бойові дії зосереджені біля села Роботине. У 80 кілометрах на схід українські війська розгромили підрозділи 247-го гвардійського десантно-штурмового полку повітряно-десантних військ збройних сил РФ (російські ВДВ) та звільнили село Старомайорське на Донеччині.
На півночі російські підрозділи продовжують наступальні операції в Серебрянському лісі на захід від Кремінної Луганської області, але, як ідеться в звіті британської розвідки, не мають значних успіхів.
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ЗСУ просуваються під Бахмутом - ISW
В американському інституті вивчення війни (ISW) тим часом повідомляють про просування Збройних сил України (ЗСУ) під Бахмутом та проведення ними контрнаступальних операцій щонайменше на трьох ділянках фронту.
У звіті за 28 липня згадуються заяви представників ЗСУ про контрнаступ на північному та південному флангах Бахмута, а також твердження заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про просування сил оборони на південь від міста.
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Водночас російські "військові блогери" кажуть про просування ЗСУ біля Курдюмівки та Андріївки, а також про продовження ними наземних атак вздовж кордону Донецької та Запорізької областей біля Старомайорського та Урожайного.
"Українське джерело стверджує, що ЗСУ просунулися на відстань до 10-12 кілометрів від основної лінії оборони росіян на Бердянському напрямку", - пишуть аналітики.
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