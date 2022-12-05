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Німецькі поліцейські (архівне фото)
Фото: Paul Zinken/dpa/picture alliance
ЗлочинністьНімеччина

На півдні ФРН озброєний чоловік поранив двох школярок

Валерій Сааков
1 год. тому

Поблизу міста Ульм невідомий чоловік скоїв напад на двох школярок, які прямували до школи, й завдав їм серйозних поранень. Поліція затримала трьох підозрюваних і оголосила операцію завершеною.

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Двоє школярок зазнали нападу з боку чоловіка в громаді Іллеркірхберг поблизу міста Ульм в землі Баден-Вюртемберг. Інцидент стався зранку понеділка, 5 грудня, коли обидві дівчини прямували до школи, повідомили в місцевій поліції. Зазначається, що нападник завдав потерпілим значних тілесних ушкоджень, тож їх госпіталізували. Про мотиви нападника та знаряддя злочину в поліції нічого не повідомили. Водночас, як повідомляв раніше німецький таблоїд Bild, нападник був озброєний ножем.

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Після нападу зловмисник сховався в одному з будинків поблизу. Поліція виявила в тому будинку трьох чоловіків, один з яких і має бути підозрюваним. Операція з пошуку нападника оголошена завершеною. Речник поліції не став вдаватися в подробиці. "Зараз ми маємо детально вивчити всі обставини", - сказав він, цитує інформагенція dpa. Розгорнутий пресреліз від поліції очікується в другій половині дня понеділка.

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