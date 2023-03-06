На парламентських виборах в Естонії лідирує партія Каллас

За попередніми даними, Партія реформ чинної прем'єрки Каї Каллас отримає 37 місць в естонському парламенті, але муситиме сформувати коаліцію, щоб залишитися при владі.

На виборах до парламенту Естонії - Рійгікогу - перемагає правляча ліберальна Партія реформ на чолі з прем'єр-міністеркою Каєю Каллас. Після опрацювання майже ста відсотків бюлетенів вона набирає близько 31,5 відсотка голосів виборців, з великим відривом випереджаючи конкурентів, свідчать дані Виборчої комісії.

Партія реформ, яка виступає за зміцнення безпеки країни, жорсткий курс щодо Кремля і всеосяжну підтримку України, може розраховувати на 37 депутатських мандатів, що на три більше, ніж на попередніх виборах 2019 року.

Друге місце посідає правопопулістська Консервативна народна партія Естонії (EKRE), за неї проголосували близько 16 відсотків виборців, що дає їй 17 місць у парламенті. На третьому місці - Центристська партія, яка набирає понад 15 відсотків голосів і отримує 16 мандатів.

До парламенту проходять ще три партії - молода ліберальна партія Eesti 200, консервативна ISAMAA (Вітчизна) та Соціал-демократична партія. Решта партій не долають п'ятивідсотковий бар'єр.

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Партія реформ повинна буде знову сформувати коаліцію

За попередніми даними, явка на парламентських виборах в Естонії становила 63,7 відсотка, приблизно як і на виборах 2019 року. Загалом проголосували близько 615 тисяч виборців, з яких понад 301 тисяча скористалися паперовими бюлетенями, а понад 313 тисяч - інтернет-голосуванням.

У боротьбі за 101 депутатський мандат брали участь 968 кандидатів від дев'яти політичних партій, а також 10 незалежних кандидатів.

Щоб залишитися при владі, Партія реформ повинна буде знову сформувати коаліцію з однією або кількома іншими партіями. При цьому Каллас виключила можливість вступу в коаліцію з EKRE через ідеологічні розбіжності.

Лідер партії EKRE Мартін Хельме послідовно виступає проти постачання зброї Україні. Нещодавно він звинуватив головнокомандувача Сил оборони Мартіна Херема в тому, що Естонія підірвала власну обороноздатність, передавши Києву свою зброю і боєприпаси.

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