На останню велику мережу універмагів ФРН чекають скорочення

Німецька мережа універмагів Galeria Karstadt Kaufhof планує закрити ще 52 магазини. Керівництво називає причиною дорожнечу енергоносіїв, рада працівників каже про брак ефективних регіональних стратегій розвитку.

Остання велика німецька мережа універмагів Galeria Karstadt Kaufhof планує закрити ще 52 своїх магазини - майже 40 відсотків від тих, що залишились. Про це повідомила в понеділок, 13 березня, рада працівників компанії.

У жовтні 2022 року вона подала другу заяву про захист від банкрутства. Першу подали в квітні 2020 року на тлі пандемії коронавірусу. Згодом був оприлюднений план санації підприємства, пункти якого передбачали звільнення. Тоді компанія закрила 40 магазинів, залишивши 129, і скоротила близько чотирьох тисяч робочих місць.

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Тисячі працівників опиняться без роботи

Цього разу під загрозою звільнення можуть опинитися ще близько п'яти тисяч працівників. У раді назвали понеділок "похмурим днем" для компанії.

Торговельна мережа Galeria Karstadt Kaufhof почала працювати під цією маркою у 2018 році - після злиття Kaufhof і Karstadt, які конкурували між собою.

Навесні 2020 року на тлі пандемії COVID-19 мережа повідомила, що очікує скорочення обороту на мільярд євро за підсумками року. Кредитори погодилися на запропонований керівництвом план санації, що дало змогу розраховувати на повернення близько п'яти відсотків коштів, наданих концерну.

За приблизними оцінками, на той момент постачальники, господарі орендних площ та інші кредитори втратили загалом понад два мільярди євро. Власникам орендованих приміщень довелося частково відмовитися від належних їм виплат, а фінансову допомогу мережі надали муніципалітети.

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Причини кризи

Однак наприкінці жовтня 2022 року в Galeria Karstadt Kaufhof знову заявили про проблеми через стрімке зростання цін на енергоносії та низькі споживчі витрати.

Як вказали в раді працівників, керівництво компанії також говорило про збільшення вартості оренди, поганий стан приміщень, відсутність інвестицій, демографічні зміни в складі населення Німеччини та економічні наслідки війни Росії проти України.

Представники ради, своєю чергою, звинуватили керівництво в нездатності розробити ефективні регіональні стратегії розвитку мережі.

На думку експертів, Galeria та інші універмаги в Німеччині стикаються, зокрема, й зі зростаючою конкуренцією з боку інтернет-магазинів.

Рішення про подальшу роботу мережі мають ухвалити на зборах кредиторів 27 березня.

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