Україну на Олімпіаді-2024 представлятимуть 140 спортсменів

Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня.

Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Про це у вівторок, 9 липня, на прессконференції заявив президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.

"Загалом на сьогоднішній день ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які братимуть участь в Олімпійських іграх. Все, вже закінчили ми наш відбір на Олімпійські ігри, Україна остаточно має 124 ліцензії. Вчора ми вже подали заявку до Міжнародного олімпійського комітету щодо складу нашої команди, хто буде брати участь в Олімпійських іграх", - сказав він.

За словами Гутцайта, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Російські та білоруські спортсмени "будуть непомітними"

Президент НОК також наголосив, що російські та білоруські спортсмени майже не будуть представлені на Олімпійських іграх в Парижі, чого вдалося досягти постійною роботою України з викриття атлетів із цих країн у підтримці війни.

"Я вважаю це перемогою України, перемогою всіх тих, хто працював, що росіян і білорусів майже не буде на Олімпійських іграх. Не буде їхньої присутності, у них не буде гімну, вони будуть окремими командами, їх не буде на відкритті Олімпійських ігор... Вони будуть непомітні на Олімпійських іграх", - сказав Гутцайт.

Нагадаємо, Олімпіада триватиме з 26 липня до 11 серпня.