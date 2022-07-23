На окупованих Запоріжжі та Херсонщині збирають комісії для "референдуму" про входження до РФ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 22 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події суботи, 23 липня (час київський).

++19.45++

Російська армія вкотре спробувала штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову без успіху і з втратами, - повідомляє Генштаб ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні. Також невдалою, як повідомляють українські військові, вийшла спроба російських військових покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського.

Як зазначають у генштабі ЗСУ, російська армія намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Були обстріляні українські війська з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів, а також завдані авіаційних ударів по Покровському та Новолуганському.

На Слобожанському напрямку російська армія стримує українських військових від просування вглиб тимчасово зайнятої території, аналогічна ситуація на Південнобузькому напрямку.

На Харківському напрямку війська РФ здійснювали обстріли зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка та низки інших. Також російською армією було завдано авіаудару неподалік Верхнього Салтова.

На Слов’янському напрямку, як повідомляє Генштаб, армія РФ обстрілювала з артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного була виявлена та знешкоджена російська розвідувальна група.

На Краматорському напрямку російські військові здійснювали обстріли зокрема в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка та завдали авіаудару біля Спірного.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.

++19.30++

На Херсонщині окупаційна адміністрація також утворила "виборчу комісію" для організації референдуму. "Звільнена Херсонщина має повне право висловити свою думку, з ким далі їй будувати своє майбутнє, та якою її бачить саме вона. Відповідно до світової практики, це встановлюватиме через проведення виборів та референдумів", - зазначається в телеграм-каналі адміністрації в суботу. "Комісія" з трирічними повноваженнями буде складатись з семи членів, потенційних кандидатів окупанти просять подавати заявки.

++19.20++

Речник МЗС України Олег Ніколенко назвав слова угорського прем'єра Віктора Орбана про неефективність санкцій проти РФ "класичним прикладом російської пропаганди". На думку Ніколенко стратегія Європи має базуватися на "спільних рішучих діях та єдності", які допоможуть зупинити війну та притягнути Росію до відповідальності за злочини.

++18.30++

ЗСУ вбили одночасно 50 військовослужбовців РФ в окупованому Лисичанську, стверджує голова військової адміністрації Луганщини Сергій Гайдай. З його допису у Facebook і постів в Telegram випливає, що в будівлі місцевого суду, де розміщувався штаб "шостого полку, другого армійського корпусу" стався вибух.

"Територію орки очепили, в людей перевіряють мобільні телефони, аби фото/відео місця «хлопка» не потрапило в мережу", - пише Гайдай.

++18.20++

На окупованій частині Запорізької області слідом за Херсонщиною, Донеччиною і Луганщиною вимкнули доступ до світових інтернет-сервісів. Як повідомляє "РИА Новости" з посиланням на окупаційну владу регіону там вповільнили пошукову систему Google на , а також заблокували Facebook, Twitter і Youtube.

++18.10++

Харківська обласна адміністрація працює над організацією чотирьох евакуаційних коридорів з тимчасово окупованих районів регіону, повідомляє "Інтерфакс-Україна", посилаючись на брифінг очільника області Олега Синєгубова. "Ми постійно запитуємо через Офіс президента, через профільне міністерство реінтеграції щодо можливих евакуаційних та гуманітарних коридорів. Наразі ми запитали чотири маршрути знову... Попередньо, дуже попередньо, є перспективи в цьому напрямі (скажу так, дуже обережно), і ми чекаємо. Як тільки буде можливість здійснити евакуацію, ми це зробимо", - пообіцяв він.

В зоні активних бойових дій чи під окупацією нині лишаються близько 30 відсотків території Харківської області - загалом 51 громада в Богодухівському, Ізюмському, Красноградському, Куп'янському, Лозівському, Харківському та Чугуївському районах

++18.05++

На окупованій частині Запорізької області створюють "виборчу комісію" для майбутнього референдуму про входження до складу Росії, повідомляє агенство "Інтерфакс" з посиланням на голову окупаційної адміністрації Євгена Балицького. "Для того щоб процедура референдуму була прозорою та легітимною, з метою захисту виборчих прав громадян, я підписав указ про створення виборчої комісії Запорізької області", - пише колаборант у своєму телеграм-каналі, анонсуючи сам референдум щодо входження до складу РФ восени.

++17.55++

Окупаційна адміністрація викрала та тримає в полоні родину заступника керівника Пенсійного фонду Херсонщини Сергія Барчука. Про їх стан та місцезнаходження нічого не відомо, пише голова евакуйованої обласної військової адміністрації Дмитро Бутрій.

++17.40++

Москва не бере на себе відповідальність за атаку на Одеський морський порт. "Росіяни сказали нам, що вони не мають абсолютно ніякого відношення до цієї атаки, і вони дуже уважно вивчають це питання" - переказує міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, який був одним із підписантів вчорашньої "зернової угоди". За повідомленням міноборони Туреччини, представники трьох країн та ООН сьогодні розпочали роботу в координаційному центрі з продовольства у Стамбулі.

В зведеннях російського Генштабу ввечері також жодним чином не згадують про ракетні удари по Одесі.

++17.00++

Двоє американців нещодавно загинули на Донбасі, повідомив Державний департамент США в суботу. "Ми підтримуємо зв'язок із родинами та надаємо всю можливу консульську допомогу", - сказав представник Держдепу, втім не підтвердивши, чи перебували загиблі в Україні з бойовою метою. Держдепартамент зазначив, що не надає додаткової інформації "з поваги до сімей у цей важкий час".

++16.50++

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі в суботу в Києві закликав делегацію Палати представників Конгресу США долучитись до плану швидкого відновлення зруйнованої житлової, освітньої, медичної інфраструктури в Україні. "Звертаємось до наших партнерів, зокрема до Сполучених Штатів, із пропозицією вже зараз взяти активну участь у виконанні цього амбітного, але вкрай важливого проєкту", – наводить слова президента його пресслужба.

++16.20++

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан закликає розробити нову стратегію Європейського Союзу у зв'язку з війною в Україні. Вжиті проти Росії заходи не спрацюють, заявив він у своєму виступі під час візиту до Румунії. Орбан вважає, що нова стратегія має бути націлена на мирні переговори, а не на спроби виграти війну проти Росії.

++16.05++

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив ракетний удар по Одеському морпорту, який є ключовим для угоди щодо експорту зерна з України, повідомляє AFP.

"Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш беззастережно засудив повідомлення про удари, нанесені сьогодні в українському порту Одеси", - заявив його заступник Фархан Хак зазначивши, що "повне виконання (угоди) Росією, Україною та Туреччиною є обов’язковим".

++15.57++

Масяня: YouTube видалив антивоєнну серію, але потім повернув

Відеохостинг YouTube видалив останню, антивоєнну серію мультсеріалу "Масяня", яка мала чотири мільйона переглядів.

Як розповів його автор Олег Куваєв, рішення ухвалили після скарги користувача, який заявив, що зображення Ісаакіївського собору в епізоді змалювали з його фотографії.

Через кілька годин мультиплікатор повідомив, що після "піднятого шуму" YouTube повернув ролик. У ньому йдеться про вигаданий напад Китаю на "Санкт-Марієнбург" і руйнування авіаударом Ісаакіївського собору. На прикладі російської "північної столиці" в мультику розповідається доля українського Маріуполя.

Читайте детальніше: Після резонансу в ЗМІ YouTube повернув видалену антивоєнну серію "Масяні"

++15.50++

Міністерство інфраструктури продовжує технічну підготовку до експорту зерновихЧорним морем попри ракетний удар росіян по Одеському порту, пише міністр інфраструктури Олександр Кубраков. "Ми не довіряємо Росії, але довіряємо нашим союзникам", - зазначив він

++15.45++

Видання New York Times відкриє бюро у Києві, його очолить журналіст Ендрю Крамер. Як заявляють у виданні, вони відкривають бюро "аби продовжити висвітлювати війну, яка перевернула життя мільйонів українців та прокотилась далеко за межі країни".

Щодо майбутнього очільника бюро, то NYT пише, що "поки президент України наполягав, що Путін блефує, Ендрю Крамер готувався до війни". Журналіст працював над висвітленням української тематики у московському бюро NYT, а з 2014 року працював на війні в Україні як військовий кореспондент. 2016 року Крамер отримав Пулітцерівську премію за висвітлення втручання Росії у світові справи, зокрема, президентську кампанію в США 2016 року.

++15.35++

Амбасадорка США в Україні Бріджіт Брінк назвала неприпустимим ракетний удар по одеському порту.

"Кремль продовжує використовувати їжу як зброю. Росія має бути притягнута до відповідальності", - пише вона.

++15.20++

Президент України Володимир Зеленський та президент Республіки Казахстан Касим-Жомарт Токаєв обмінялися привітаннями на честь 30-річчя встановлення дипломатичних відносин. Як зазначив у свому твіті Зеленський, під час телефонної розмови він подякував Токаєву за "принципову підтримку територіальної цілісності України та невизнання так званих "ЛНР", "ДНР".

++15.00++

Збройні сили України нанесли удар по Дар'ївському мосту через річку Інгулець, повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. " Це продовження операції по відрізанню херсонського угрупування росіян від постачання", - написав він у Facebook і додав, що знищення мостів - це "серйозний підготовчий крок у напрямку звільнення Херсона".

++14.42++

Джонсон відвідав навчання українських військових у Великобританії

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав навчання українських військових у Північному Йоркширі. Відео він виклав у Facebook.

Читайте також: Серед потенційних наступників Джонсона виокремились двоє лідерів

++14.25++

Гарантії безпеки України: робоча група зібралась вдруге

У Києві відбулося друге засідання міжнародної робочої групи з гарантій безпеки України під співголовуванням керівника Офісу президента України Андрія Єрмака та колишнього генерального секретаря Організації північноатлантичного договору (НАТО) Андерса Фога Расмуссена.

Учасники обговорили проєкт плану рекомендацій щодо майбутніх гарантій. "Група вважає, що НАТО й стаття 5 Вашингтонського договору (про колективну оборону. - Ред.) залишаються золотим стандартом гарантій безпеки. У проміжний період, поки Україна не стане повноправним членом НАТО, основною гарантією буде її здатність стримати майбутню агресію (...) Для досягнення цього знадобиться взаємопов'язана система багатосторонніх і двосторонніх належним чином ратифікованих угод між Україною та державами-гарантами", - йдеться у повідомленні.

Читайте детальніше: Гарантії безпеки України: міжнародна робоча група розглянула рекомендації

++14.00++

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру в державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам Федеральної служби безпеки РФ за шпигунство.

За даними слідства, у російському ФСБ "створили злочинну організацію для розвідувально-підривної діяльності проти України". До неї нібито залучили представників колишньої влади України, зокрема Сівковича, який у 2014 році переїхав до Москви. ДБР стверджує, що "Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять державну таємницю, а також намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України".

++13.12++

Коментуючи ракетні удари РФ по морському порту Одеси, міністерство закордонних справ України зауважило, що Росії знадобилося менше 24 годин, щоби поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею 22 липня в Стамбулі. "Російська ракета - це плювок Володимира Путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди", - йдеться в заяві МЗС.

Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору. "У разі невиконання досягнутих домовленостей, Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", - наголошують в МЗС.

++12.54++

Росія нанесла ракетний удар по Одеському морпорту

Росія нанесла ракетні удари по Одеському морському порту.

Як повідомляє оперативне командування Збройних сил України "Південь", порт атакували крилатими ракетами типу "Калібр". Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві влучили в об'єкти інфраструктури порту. В свою чергу народний депутат України, одесит Олексій Гончаренко повідомляє, що є постраждалі.

Днем раніше Росія підписала в Стамбулі угоду про розблокування трьох українських портів, у тому числі "Одеса", для експорту зернових.

Читайте детальніше: Росія нанесла ракетний удар по Одеському морпорту

++12.42++

Перша леді Литви Діана Науседа прибула до України. Вона візьме участь у другому саміті перших леді та джентльменів, який в п'ятницю проведе дружина президента України Олена Зеленська.

++12.21++

Біженці з України зможуть оформити в польському додатку Diia.pl електронний документ, який підтверджує їхнє законне перебування на території Польщі. З такою електронною посвідкою на проживання можна буде подорожувати Європейським Союзом.

++12.02++

Fitch знизив рейтинг України до переддефолтного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України з CCC до C (переддефолтний).

Нацбанк України

Рішення пов'язане з низкою факторів, основний з яких - плани Києва домовитися з кредиторами про відстрочку виплат за державним боргом на два роки.

Після погодження відповідного запиту України агентство не виключає зниження довгострокового рейтингу до RD (обмежений дефолт), а цінних паперів - до D (дефолт).

Читайте докладніше: Fitch понизив рейтинг України до переддефолтного

++11.49++

Останні дві доби ведуться запеклі бої на Херсонщині, оскільки українські війська продовжують наступ. Росія намагається уповільнити атаку, застосовуючи артилерію вздовж річки Інгулець. Про це повідомляє військова розвідка Великобританії у щоденному звіті.

В ньому зазначається, що шляхи постачання військ РФ на захід від Дніпра наражаються на все більшу небезпеку. Зокрема, згадується український удар по Антонівському мосту. Водночас у розвідці кажуть, що росіяни вже провели тимчасовий ремонт.

Аналітики вважають, що спроби побудувати переправу через Дніпро будуть дуже ризикованими для РФ. Якщо ж форсування Дніпра буде неможливим, а російські війська – відрізаними в окупованому Херсоні, то це стане серйозною військовою та політичною невдачею для Росії, йдеться у повідомленні.

Читайте також: Зеленський: Щоденні втрати України на війні зменшились до 30 військових

++11.24++

Бербок не виключає провалу кругових поставок танків Україні

Німеччина не відкидає провалу кругових поставок танків Україні, про які домовилися з Польщею, та хоче зайнятися пошуками альтернатив, заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Вона зазначила, що обмін ініціювали, "оскільки на той час він здавався найкращим і найоперативнішим засобом", але тепер німецькому уряду доводиться розбиратися, чому він "очевидно, не відбувається". При цьому звинувачення польським урядом у порушенні обіцянок Бербок відкинула. "Із самого початку було ясно, що ми не зможемо замінити всі танки за одну ніч", - наголосила вона. За її словами, Німеччина не може поставити нові бронетранспортери, яких Бундесвер не має, але може доставити негайно інші види техніки.

Читайте докладніше: Бербок не виключає провалу кругових постачань танків Україні

++11.11++

Кількість загиблих внаслідок вранішнього удару РФ по Кіровоградській області збільшилась до трьох. Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович в ефірі національного телемарафону, загинув один військовий та двоє охоронців трансформаторної підстанції. Постраждали ще дев’ятеро військових.

Голова Запорізької ОВА Олександр Старух також повідомив, що поблизу Запоріжжя війська РФ нанесли вранці ракетний удар, але постраждалих немає.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про удар російської армії зранку по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці.- Подробиць він не розповів.

++10.54++

Американський музичний гурт Imagine Dragons став 22 липня амбасадором фандрейзингової платформи UNITED24, яка збирає пожертви на допомогу Україні.

Читайте також: У Європолі уточнили, що довіряють Україні щодо протидії контрабанді зброї

++10.32++

На окупованій Херсонщині заблокували доступ до пошуковика Google, відеохостинга YouTube та месенджера Viber, повідомляють російські ЗМІ з посиланням на окупаційну адміністрацію.

Напередодні Google заблокували в псевдоутвореннях "ЛДНР".

++10.01++

Повідомлення про нібито знищення російськими військами в Україні чотирьох американських реактивних систем залпового вогню HIMARS не відповідають дійсності, пише СNN із посиланням на представника Пентагону.

За його словами, США бачать ознаки того, що армія РФ "намагається скоригувати вплив артилерійських ракетних систем високої мобільності на них", але їхні зусилля не здаються Вашингтону надто ефективними.

Читайте також: США дають Україні ще чотири HIMARS і 600 дронів Phoenix Ghost

++09.33++

РФ ударила по аеродрому біля Кропивницького, є загиблі

Зранку Росія випустила 13 ракет по Кіровоградській області: вісім типу "Калібр" морського базування та п'ять Х-22 з літака ТУ-22М3. Як повідомляє голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович, поцілили в інфраструктурні об'єкти за межами обласного центру: у військовий аеродром "Канатове" та в один з об'єктів "Укрзалізниці". Внаслідок ударів є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи. Без світла в Кропивницькому залишилась частина одного з мікрорайонів.

++09.16++

Голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов уточнив, що війська РФ обстріляли вранці Основ'янський район Харкова з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок та офісні приміщення. Є один постраждалий, але його стан легкий.



Тим часом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що зранку російська армія завдала удару по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Влучання були по околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих.

++08.52++

Війська РФ мінують береги річки Інгулець, що може свідчити про підготовку до контрнаступу українських сил в районі Снігурівки - Зеленодольська на півдні України. Про це у своєму щоденному звіті пише американський Інститут вивчення війни (ISW).

++08.28++

Литва відновила залізничний транзит до Калінінграда

Литовська залізниця відновила з 22 липня транзит до Калініградської області РФ товарів, внесених до санкційного списку Європейського Союзу.

"Ми отримали роз'яснення", - пояснив в ефірі литовського національного радіо та телебачення LRT представник залізниці Мантас Дубаускас.

Європейська комісія надала їх 20 липня: транзит санкційних товарів залізницею дозволяється, тоді як автомобільні перевезення залишаються під забороною.

Читайте докладніше: Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до Калінінграда

++08.01++

Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив удар армії РФ по місту. "Кілька сильних прильотів в районі центра", - написав він у Telegram. На місці працюють рятувальники. Відомо про одного постраждалого.

++07.49++

Як повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у щоденному оперативному зведенні:

Армія РФ знову вела штурмові дії в напрямках Покровського та території Вуглегірської ТЕС і знову зазнала втрат та відійшла .

. На Слобожанському напрямку основні зусилля російські війська зосереджують на недопущенні просування української армії у бік державного кордону України на півночі та північному сході Харківської області.

На Краматорському напрямку солдати РФ вели обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокам'янського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурмові дії у напрямку Верхньокам'янського та Сіверська українські військові успішно відбили .

. На Бахмутському напрямку російські війська обстріляли з артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Біля останнього також завдали авіаційних ударів.

Попри те, що російська армія не вела активних дій на Харківському та Слов'янському напрямках, вона здійснювала обстріли населених пунктів: Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки, Мосьпанове, Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.

++07.23++

Великобританія розширить навчання українських військових - Джонсон

Великобританія працює над розширенням навчання українських військових, у тому числі шляхом залучення міжнародних партнерів. Про це, як повідомляє сайт британського уряду, прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон сказав президентові України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови 22 липня. Вони також обговорили питання поводження з ув'язненими, в тому числі британцями, на окупованих територіях України. "Прем'єр-міністр подякував президенту Зеленському за зусилля, які його уряд докладає для забезпечення свободи затриманих", - ідеться у повідомленні.

Джонсон запевнив Зеленського, що підтримка України не похитнеться, хто би не став наступним прем'єр-міністром Великобританії. Крім того, в ході розмови йшлося про дискусії щодо проведення пісенного конкурсу "Євробачення" наступного року. "Прем'єр-міністр підкреслив, що де би не проводилося "Євробачення", це має бути подія, яка прославляє та вшановує країну та народ України", - сказано в повідомленні.

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