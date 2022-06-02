На окупованій Херсонщині почали видавати паспорти РФ

24 лютого Росія здійснила повномасштабне воєнне вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 10 червня.

На цій сторінці DW стежить за новинами суботи, 11 червня (час київський).

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Декілька десятків жителів окупованої військами РФ Херсонської області отримали в суботу перші російські паспорти, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на "військово-цивільну адміністрацію" регіону. Загалом паспорти отримали 25 осіб. Надання громадянства мешканцям окупованих російськими силами територій відбувається за спрощеною схемою за указом президента РФ Володимира Путіна. Жителів регіонів звільнили від сплати мита.

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Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) прибула до Києва на переговори про подання Україною заявки на вступ до Євросоюзу. Фон дер Ляйєн має намір обговорити з президентом України Володимиром Зеленським пов'язані з цим відкриті питання, повідомляє агентство dpa. За його даними, до 17 червня Єврокомісія має опублікувати свій висновок про те, чи готова вона надати Україні статусу кандидата.

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Минулої доби російські окупаційні війська продовжували завдавати ракетних ударів і обстрілювати з РСЗВ "Смерч" і "Ураган" Харків і населені пункти області, 4 мирних жителів загинули, 6 поранені, повідомив у суботу глава ОВА Олег Синєгубов. "В с. Коробочкине Чугуївського району снаряд влучив в приватний будинок. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла 2 загиблих чоловіків та 2 жінок. Ще 1 людина в Коробочкиному поранена. Також поранені 2 людей в Дергачах, 1 - в с. Печеніги, 2 - в смт Малинівка", - написав Синєгубов у Telegram.

Говорячи про бойові дії на території області, він зазначив, що Ізюм залишається найгарячішою точкою, де окупанти постійно намагаються прорвати позиції ЗСУ. "У районі Ізюма ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка - Богородичне, намагається закріпитися на околиці Богородичного. ЗСУ стримують ворога і завдають йому суттєвих втрат", - написав Синєгубов. Водночас, за його словами, на півночі і північному сході області ЗСУ з боями просуваються, звільняючи населені пункти.

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Голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай спростував інформацію про блокування заводу "Азот" у Сєвєредонецьку, назвавши це фейком російських пропагандистів. "Інформація про блокування заводу "Азот" - цілковита брехня, яку розповсюджують російські пропагандисти", - написав він у Facebook у суботу. Він наголосив, що ЗСУ утримують промзону Сєвєродонецька і знищують російських окупантів в місті. У російських ЗМІ раніше писали, що на "Азоті" у Сєвєредонецьку "ховаються 400 українських націоналістів".

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У МЗС РФ погрожують "пропорційною і адекватною" відповіддю на нарощування угруповання НАТО в Польщі. "Зрозуміло, ми не можемо і не будемо просто спостерігати за нарощуванням натовського угруповання в Польщі. Відповідь, як завжди, буде пропорційною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації", - заявив в інтерв'ю "Інтерфаксу" директор Третього європейського департаменту МЗС РФ Олег Тяпкін.

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За добу російські окупанти завдали по Донецькій області 16 ударів, поліцейські зафіксували 30 пошкоджень цивільних об'єктів, також руйнування зазнала інфраструктура, є поранені та загиблі серед мирного населення. Як повідомляє поліція Донецької області, "ворог обстрілював мирне населення з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град", "Торнадо". "Руйнувань зазнали 30 цивільних об'єктів: 14 - житлових будинків, лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, лісовий масив і гаражі", - йдеться в повідомленні.

Росія б'є протикорабельними ракетами по наземних цілях - британська розвідка

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Росії, вочевидь, бракує високоточних ракет, тому вона використовує застаріле та менш ефективне озброєння для ураження наземних цілей, що призводить до побічних руйнувань та жертв серед цивільних, йдеться щоденному огляді британської військової розвідки, присвяченому війні в Україні. У спецслужбі припускають, що з квітня росіяни випустили десятки важких протикорабельних ракет К-22 виробництва 1960-их років по наземних цілях. Ці 5,5-тонні ракети було насамперед призначено для знищення авіаносців за допомогою ядерних боєголовок. "Росія, ймовірно, застосовує такі неефективні системи озброєння, оскільки їй не вистачає більш точних сучасних ракет, тоді як українська протиповітряна оборона все ще стримує її тактичну авіацію від здійснення ударів по більшій частині країни", - йдеться в огляді. Британська розвідка також повідомляє про ситуацію у Сєвєродонецьку, де, за її інформацією, армії РФ станом на 10 червня не вдалося просунутися на південь міста.

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Президент США Джо Байден стверджує, що до початку російського повномасштабного вторгнення до України його український колега Володимир Зеленський "не хотів чути" застереження з Вашингтона щодо майбутнього нападу РФ. "Я знаю, що багато людей вважали, що я перебільшував", - зазначив Байден журналістам у п'ятницю у Лос-Анджелесі, повідомляє AFP. "Але я знав, що ми маємо дані, щоб довести (цю оцінку щодо майбутнього нападу РФ. - Ред.)", - додав він. За його словами, тоді не було сумнівів, що Володимир Путін нападе на Україну, а Зеленський "не хотів чути цього, не хотіли цього й багато інших людей". "Я розумів, чому вони не хотіли цього чути, але він (Путін. - Ред.) вторгся (на територію України. - Ред.)", - зауважив американський президент.

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Втрати російської армії з початку вторгнення в Україну і станом на 11 червня становлять 32050 осіб особового вкладу, що на 150 військових більше, ніж добу тому. Про це вранці у суботу повідомили у міноборони України з посиланням на дані генштабу. Окрім того, за цей період російські окупанти втратили 1419 танків (+10 протягом останньої доби), 3466 бойових броньованих машин (+16), 712 артилерійських систем, 222 реактивні системи залпового вогню, 212 літаків та 178 гелікоптерів, 13 кораблів та катерів.

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Окупаційна влада Запорізької області заявила про плани відновити випуск автомобіля "Запорожець". На думку так званого члена "головної ради військово-цивільної адміністрації" області Володимира Рогова, це можна буде зробити у випадку, якщо російські військові захоплять місто Запоріжжя.

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У лікарнях Німеччини на лікуванні перебувають 220 хворих та поранених з України, повідомляє Redaktionsnetzwerk Deutschland з посиланням на речника міністерства охорони здоров'я країни. Ще понад 50 пацієнтів планується прийняти найближчим часом.

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За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, із початку розв'язаної Росією війни 287 дітей загинуло та понад 492 отримали поранення. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України вранці у суботу. "У ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 24 дітей в м. Маріуполь Донецької області внаслідок невибіркових обстрілів військовими РФ", - йдеться, зокрема, у повідомленні.

Напередодні, 10 червня, повідомлялося про 263 загиблих та 491 поранену українську дитину внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 217, Харківській - 132, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 53, Херсонській - 52, Миколаївській - 48, Запорізькій - 30, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15. Цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Внаслідок артилерійського обстрілу військовими РФ Краснопільської громади на Сумщині у п'ятницю загинув мирний житель, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Також у цей день з мінометів було обстріляно Есманську та Великописарівську громади.

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На війні проти російських окупантів загинув український військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. "На жаль, на війні загинув військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев. Він був автором програми "Рекрут UA", також відомий як колишній керівник Армії FM та Військового телебачення України. Герої не вмирають", - написав Єрмак у Telegram-каналі у ніч на суботу.

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Вільна демократична партія (ВДП), що входить до правлячої коаліції у Німеччині, збирається докласти зусиль для того, щоб ФРН здійснила пряме та швидке постачання до України БМП Marder. "Що стосується БМП Marder, то уряду слід надати більше підтримки українцям, - заявив заступник голови фракції ВДП Александер Ламбсдорфф (Alexander Lambsdorff) в інтерв'ю газеті Augsburger Allgemeine. - Ми у ВДП теж вважаємо, що Німеччина може й має зробити більше". При цьому політик виявив стриманість, коли йшлося про постачання в Україну танків "Леопард". "Тут ми подивимося, як вчинять наші союзники", - зазначив Ламбсдорфф.

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Сили РФ готуються до наступу на Слов'янськ та Сіверськ, та мають успіх у здійсненні штурмових дій в районі Слов'янська та Сєвєродонецька. Про це йдеться у зведенні генерального штабу Збройних Сил України. Російські військові намагаються закріпитися на північно-західній околиці села Богородичного, що біля Слов'янська. На Сєвєродонецькому напрямку наступ ведеться у бік Новотошківського - Оріхового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках сили РФ активно застосовують авіацію та артилерію для сковування українських військ, йдеться у повідомленні генштабу.

На Волинському та Поліському напрямках до семи білоруських батальйонів продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зокрема, до 18 червня продовжено термін проведення перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі, і до 8 липня - закриття повітряного простору над південною частиною Білорусі, повідомляє генштаб ЗСУ.

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Жителям Запорізької області, які отримали громадянство РФ, 11 червня почнуть видавати російські паспорти, повідомив Володимир Рогов, якого офіційні російські ЗМІ називають "представником нової адміністрації" регіону. Окупаційна російська влада стверджує, що, станом на 6 червня, документи на отримання громадянства РФ подали понад 70 тисяч жителів Запорізької області.

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Українська армія протягом останніх двох тижнів відсунула лінію фронту на 5-7 кілометрів від Запоріжжя, повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону у п'ятницю. "Тому деокупація і міста Мелітополя, та інших тимчасово окупованих територій буде", - висловив упевненість Федоров.

Зеленський: Росія хоче розбити кожне місто Донбасу

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські війська продовжують зупиняти російських окупантів, наскільки вистачає зброї. "Наскільки вистачає важкої зброї, сучасної артилерії. Усього того, що ми запитували і продовжуємо запитувати в наших партнерів", - зазначив президент у вечірньому відеозверненні у п'ятницю.

За його словами, "Росія хоче розбити кожне місто Донбасу". "Кожне. І це не перебільшення. Як Волноваху, як Маріуполь. Усі ці руїни в колись щасливих містах. Чорні сліди від пожеж. Воронки від вибухів. Це і є все, що може дати Росія сусідам, Європі, світу", - наголосив Зеленський. "Мабуть, це найбільш швидкий приклад повної деградації будь-якої держави - той шлях, який пройшла Росія за 107 днів війни", - додав він.

Президент також подякував урядам країн Заходу та міжнародним організаціям за фінансову підтримку України. "Я вдячний уряду Британії, керівництву Світового банку, уряду Канади за нові кроки у фінансовій підтримці України", - сказав він. Зеленський зазначив, що напередодні Україна отримала $1,5 млрд прямої бюджетної підтримки: "мільярд – це Світовий банк, ще 500 мільйонів – це Британія". "Використовуємо для оплати праці в бюджетному секторі. Канада стала першою державою, яка спрямувала кошти на наш адміністративний рахунок у МВФ, це мільярд канадських доларів", - повідомив він.

Також, за словами Зеленського, Україна готується до масштабного відновлення, цей процес уже розпочався на звільненій території країни. Зокрема, уряд країни розробляє проєкти законів, які дозволять підтримати малий та середній бізнес та створити нові робочі місця. "Попри весь тиск Росії, незважаючи на всі російські удари, зробимо все, щоб економічна активність в Україні відроджувалася", - сказав Зеленський.

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10 червня російські військові вбили двох мирних жителів Донбасу - у Костянтинівці та Гірнику. Ще семеро отримали поранення. Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині", - розповів він.

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З 24 лютого у війні із Росією загинули близько 10 тисяч українських військовослужбовців. Цю інформацію озвучив радник глави офісу президента Олексій Арестович під час прямого ефіру на YouTube-каналі Фейгін Live у п'ятницю ввечері. При цьому втрати росіян, за словами Арестовича, у кілька разів вищі. "У нас і на початку конфлікту гинули 100 на добу в середньому, а в російській армії 1000 гинули за добу в перші 20-30 днів. Зараз у них 200-300 гине, не менше", - повідомив він.

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