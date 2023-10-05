  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Права людиниЄвропа

На окупованих РФ територіях стрімке погіршення прав людини

Вікторія Власенко
5 жовтня 2023 р.

У Раді Європи вказують на велику кількість тяжких злочинів проти мирного населення, у тому числі дітей, на окупованих РФ територіях України, закликають провести розслідування й притягнути винних до відповідальності.

https://p.dw.com/p/4XAam
В окупованій РФ частині Херсонської області (фото з архіву)
В окупованій РФ частині Херсонської області (фото з архіву)Фото: Alexei Konovalov/dpa/TASS/picture alliance

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) закликає провести швидке, незалежне та неупереджене розслідування на національному та міжнародному рівнях усіх повідомлень про порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права на окупованих Росією українських територіях. Про це йдеться у рішенні КМРЄ, ухваленому у четвер, 5 жовтня, у Страсбурзі, повідомляє пресслужба Ради Європи.

КМРЄ висловив "глибоку стурбованість" стрімким погіршенням ситуації з правами людини на територіях України, тимчасово окупованих або контрольованих Російською Федерацією, включно з Кримом та Севастополем, і "доказами численних та серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права". Особливо членів виконавчого органу РЄ вразили докази "вбивства, каліцтв, сексуального насильства над дітьми та їх депортація, здійснені російськими військовими".

Читайте також: Рік після анексії: що розповідають жителі окупованих РФ територій України

Злочини окупаційної влади РФ: вбивства, тортури, сексуальне насильство

Серед масових злочинів, скоєних російською окупаційною владою проти місцевого населення, - "систематичне застосуванням тортур та інших видів жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, позасудові страти та вбивства, насильницькі зникнення, сексуальне та гендерне насильство".

Окрім того, Росія веде "примусову депортацію громадян України до РФ та Білорусі, примусовий призов громадян України до російської армії, порушує прав власності та свободи пересування". У Криму окупаційна російська влада веде дискримінаційну політику щодо етнічних українці та кримських татар, а також осіб, які належать до інших етнічних груп та релігійних громад, говориться у тексті рішення.

Члени виконавчого органу Ради Європи ще раз підтвердили відданість країн-членів організації наміру "підтримувати Україну, притягнути Росію та її лідерів до відповідальності" та  гарантувати жертвам злочинів РФ "доступ до правосуддя та відшкодування збитків", завданих війною.

"Влучило, але мене не вбило": наслідки масованої атаки РФ

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки ракетного удару, якого війська РФ завдали по селу Гроза на Харківщині 5 жовня 2023 року

В Грозі завершили рятувальні роботи: 51 жертва (оновлено)

Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Мустафа Джемілєв: "Росіянам треба швидко залишати Крим"

Політика5 жовтня 2023 р.26:00 хв.
Засідання Європарламенту, архівне фото

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Як Європарламент хоче покарати Баку за дії в Карабасі

Конфлікти5 жовтня 2023 р.
Wochenrückblick Welt KW 48 Iran Flash-Galerie

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Боротьба з корупцією: чи допоможе скасування строку давності

Корупція5 жовтня 2023 р.
Прапори КНР та ЄС

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

ЄС - Китай: тон розмови стає дедалі жорсткішим

Економіка5 жовтня 2023 р.
Древній палац Альгамбра - символ Гранади - стане майданчиком для саміту

Для чого у Гранаді збирається антипутінська коаліція

Для чого у Гранаді збирається антипутінська коаліція

Політика5 жовтня 2023 р.
Українська гривня

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Керована гнучкість валютного курсу. Як це вплине на гривню?

Економіка4 жовтня 2023 р.
На головну сторінку