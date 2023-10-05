На окупованих РФ територіях стрімке погіршення прав людини

У Раді Європи вказують на велику кількість тяжких злочинів проти мирного населення, у тому числі дітей, на окупованих РФ територіях України, закликають провести розслідування й притягнути винних до відповідальності.

Комітет міністрів Ради Європи (КМРЄ) закликає провести швидке, незалежне та неупереджене розслідування на національному та міжнародному рівнях усіх повідомлень про порушення прав людини та норм міжнародного гуманітарного права на окупованих Росією українських територіях. Про це йдеться у рішенні КМРЄ, ухваленому у четвер, 5 жовтня, у Страсбурзі, повідомляє пресслужба Ради Європи.

КМРЄ висловив "глибоку стурбованість" стрімким погіршенням ситуації з правами людини на територіях України, тимчасово окупованих або контрольованих Російською Федерацією, включно з Кримом та Севастополем, і "доказами численних та серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права". Особливо членів виконавчого органу РЄ вразили докази "вбивства, каліцтв, сексуального насильства над дітьми та їх депортація, здійснені російськими військовими".

Читайте також: Рік після анексії: що розповідають жителі окупованих РФ територій України

Злочини окупаційної влади РФ: вбивства, тортури, сексуальне насильство

Серед масових злочинів, скоєних російською окупаційною владою проти місцевого населення, - "систематичне застосуванням тортур та інших видів жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження, позасудові страти та вбивства, насильницькі зникнення, сексуальне та гендерне насильство".

Окрім того, Росія веде "примусову депортацію громадян України до РФ та Білорусі, примусовий призов громадян України до російської армії, порушує прав власності та свободи пересування". У Криму окупаційна російська влада веде дискримінаційну політику щодо етнічних українці та кримських татар, а також осіб, які належать до інших етнічних груп та релігійних громад, говориться у тексті рішення.

Члени виконавчого органу Ради Європи ще раз підтвердили відданість країн-членів організації наміру "підтримувати Україну, притягнути Росію та її лідерів до відповідальності" та гарантувати жертвам злочинів РФ "доступ до правосуддя та відшкодування збитків", завданих війною.