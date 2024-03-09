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На Одещині - спалах скарлатини, одна дитина померла

Дмитро Шварц
9 березня 2024 р.

У Одеській області фіксують зростання захворюваності на скарлатину. У 2024 році вже зареєстрували 61 випадок скарлатини серед дітей, один з них - летальний.

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Висип, властивий для скарлатини
На Одещині фіксують зростання кількості хворих на скарлатинуФото: picture-alliance/Okapia/Neufried

У Одеській області спостерігається зростання захворюваності на скарлатину, яке пов’язане з черговим циклічним підйомом, повідомив у суботу, 9 березня, Одеський обласний центр контролю та профiлактики хвороб. Останній такий циклічний підйом реєструвався у 2014 році, тоді захворіли 355 людей, повідомили у центрі.

"У 2023 році було зареєстровано 182 випадки захворювання на скарлатину, що у 2,6 разу більше, ніж у 2022 році. Переважно хворіли діти до 17 років (97 відсотків) і найбільш уразливою серед них, як і в минулі роки, була вікова група п'ять -дев'ять років (56 відсотків)", - йдеться у повідомленні центру у Facebook.

У 2024 році вже зареєстровано 61 випадок скарлатини серед дітей. Один із низ став летальним через ускладнення, повідомили у центрі. 

В Одеському обласному центрі контролю та профiлактики хвороб нагадують: скарлатина - це гостре антропонозне інфекційне захворювання групи стрептококових інфекцій, яке проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів ротоглотки та характерним висипом. 

Специфічне лікування скарлатини відсутнє. Профілактика захворювання полягає у ранньому виявленні та ізоляції джерела інфекції. Хворим слід перебувати в ізоляції до 24 годин після отримання першої дози антибіотика. Якщо антибіотик не призначали, ізоляція має тривати протягом трьох тижнів.

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