На найбільшому хімічному заводі Німеччини стався вибух

На головному заводі хімічного концерну BASF у Людвігсгафені стався вибух, внаслідок чого постраждали 18 осіб. Компанія запевняє, що викиди не є небезпечними, але пожежники закликають місцевих жителів закрити вікна.

На головному заводі німецького хімічного концерну BASF у місті Людвігсгафен (земля Рейнланд-Пфальц) у понеділок, 29 липня, стався вибух. Внаслідок цього 18 співробітників підприємства дістали легкі поранення, їх доправили в заводську поліклініку, повідомили в компанії.

Пожежу, що виникла, загасила пожежна служба підприємства. За словами очевидців, над заводом здіймалася хмара чорного диму. Причина вибуху з'ясовується.

Моніторинг зафіксував на території заводу і в прилеглих районах підвищений рівень вуглеводнів у повітрі. Компанія запевняє, що викиди не є небезпечними, проте місцева пожежна служба закликала мешканців закрити вікна і вимкнути системи вентиляції та кондиціонери.

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На заводі тривають масштабні структурні зміни

BASF є найбільшим у світі хімічним концерном, який виробляє товари для сільського господарства, фармацевтики, будівництва та інших галузей. На початку року BASF оголосив про запровадження додаткових заходів економії на заводі в Людвігсгафені. Було поставлено завдання до кінця 2026 року довести щорічне зниження виробничих витрат на заводі до більш ніж 2 мільярдів євро. До цього часу вже було зменшено обсяги виробництва аміаку та добрив. Очікувалося, що до 2026 року на заводі скоротять до 700 робочих місць із майже 39 тисяч.

У 2022 і 2023 роках BASF працював у Німеччині зі збитками, на відміну від підрозділів в інших країнах Європи, Азії та Америки. До початку повномасштабної війни Росії проти України концерн був найбільшим німецьким промисловим клієнтом "Газпрому", з яким завдяки своїй дочірній компанії Wintershall Dea мав особливо тісні відносини.

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Наразі BASF, залишившись без російського газу, проводить диверсифікацію свого енергопостачання. Завод в Людвігсгафені почали переводити на використання відновлюваних джерел енергії. "Ми хочемо перетворити Людвігсгафен на одного з лідерів хімічної галузі за низькими викидами CO2, що забезпечує високу прибутковість і сталий розвиток", - заявив глава BASF Мартін Брудермюллер (Martin Brudermüller) під час презентації звіту компанії за 2023 рік.