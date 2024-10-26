На Майдані Незалежності вимагали закону про демобілізацію

У Києві на Майдані Незалежності в суботу, 26 жовтня, відбувся 19-й всеукраїнський пікет за встановлення граничних термінів перебування українських бійців в зоні активних бойових дій.

Як повідомляє кореспондент DW, у річницю заснування спільноти родичів військовослужбовців "Чіткі терміни служби", яка виступає за законодавче врегулювання прав військових Сил оборони України, близько сотні людей на Майдані вимагали ухвалити закон про демобілізацію, порядок надання відпусток і медичної допомоги бійцям.

Учасники акції вигукували гасла "Чіткі терміни служби!", "Герої - не раби!", "За перемогу відповідальні всі!", "Виснажена армія - програна війна!".

"Військові - не раби!" Фото: Oleksandr Savytskyi/DW

У своїх виступах перед пікетом промовці стверджували, що їхні рідні та близькі на фронті роками воюють без відпусток і належного лікування, а критичне виснаження бійців є однією з причин того, що зараз українська армія відступає під тиском російських окупантів.

Активісти впевнені, що закон про терміни військової служби, гарантії регулярних відпусток для військових і надання їм необхідної медичної допомоги стане додатковою мотивацією для решти військовозобов'язаних та сприятиме мобілізації.

На Майдані вимагали законодавчо врегулювати демобілізацію, порядок надання відпусток і медичної допомоги військовим Фото: Oleksandr Savytskyi/DW

Сотні звернень без відповіді

Людмила з Вінниці приїхала на акцію на захист прав своїх родичів і свого коханого: "В моїй сім'ї більшість чоловіків воює. Це і дядько, і брати, один із яких пропав безвісти під Бахмутом, і батько, який щойно повернувся зі Сходу, і мій хлопець. А тим часом скільки чоловіків зараз сидять по ресторанах, скільки можуть робити собі фіктивні довідки й уникати мобілізації?" - поскаржилася вона.

Марина з Запоріжжя каже, що її чоловік вже 36 місяців на фронті та мав лише одну відпустку, коли захворів на COVID-19. "Нам сказали, що їх ніким міняти, і що якщо ми їх поміняємо, то фронт обвалиться. А сьогодні фронт валиться через те, що вони виснажені. Ми подавали петицію, яка набрала більше ніж 26 тисяч підписів. Її подали на розгляд до президента ще в травні цього року, але та досі без розгляду", - каже вона.

Організатори акції стверджують, що скерували сотні звернень до депутатів Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до міністерства оборони і до генерального штабу Збройних сил України, але відповідей так і не отримали.

Організатори акції кажуть, що скерували сотні звернень до влади, але відповідей не отримали Фото: Oleksandr Savytskyi/DW

Загроза зростання СЗЧ

"Не може бути так, що одні гинуть і мають стояти до кінця, а інші просто живуть своє життя, готуються до Гелловіну. А якщо війна буде ще 30 років, хто буде воювати? Ми хочемо, щоби влада придумала якийсь метод заміни ветеранів. Треба мобілізувати жінок? Мобілізуйте жінок! Тільки зробіть, щоби мобілізація була для всіх, щоб усі були в рівних умовах" - закликала Тетяна з Києва.

Інші опитані учасники акції стверджують, що загибель військових на фронті від втоми зараз досягла критичної позначки і їх треба міняти, інакше кількість самовільного залишення частин (СЗЧ) буде тільки зростати.