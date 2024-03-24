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На Львівщині після удару РФ лише надвечір загасили пожежу

Дмитро Шварц
24 березня 2024 р.

Об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині 24 березня російські військові атакували двічі - дронами та ракетами.

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Львівські рятувальники ліквідовують пожежу після удару РФ, архівне фото
На Львівщині надвечір загасили пожежу на об'єкті інфраструктури після удару РФФото: Ukrainian Emergency Service/AP Photo/picture alliance

Пожежу на об'єкті критичної інфраструктури у Львівській області, який у неділю, 24 березня, двічі атакували російські військові, вдалося загасити лише ввечері, про що повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький.

"Вогнеборці загасили пожежу на обʼєкті критичної інфраструктури у Львівській області, який вночі та вранці атакували oкупанти. Низький уклін 61 рятувальнику, які від самого ранку і дотепер працювали, щоб ліквідувати займання", - зазначив він.

Нагадаємо, що у ніч на 24 березня російські війська вкотре здійснили масштабну комбіновану повітряну атаку по території України із застосуванням крилатих ракет та ударних дронів типу "Shahed". У Львівській області ракетами і дронами був атакований об'єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа.

Згодом, між 9 і 10 годинами ранку неділі, російські війська завдали повторного удару по об'єкту критичної інфраструктури у Львівській області, який вже атакували вночі. Цього разу росіяни атакували аеробалістичними ракетами "Кинджал". Згодом у НАК "Нафтогаз України" заявили про влучання у підземне сховище газу.

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