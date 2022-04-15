На Київщині знайшли уже 900 тіл цивільних мешканців

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину п'ятниці, 15 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями другої половини п'ятниці (час київський).

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Правоохоронці Київської області станом на п'ятницю, 15 квітня, знайшли тіла 900 цивільних, убитих російською армією на Київщині. Про це на брифінгу повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"З жалем скажу, що на сьогодні вже 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам", - сказав Нєбитов. За його словами, із Бучі вже вивезено понад 300 тіл загиблих.

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У Білому Домі не підтверджують поїздку Байдена до Києва

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що поїздка президента США в Україну не планується. "Ні, ми не відправляємо президента в Україну", - сказала Псакі у п'ятницю під час запису подкасту Pod Save America. Ця заява прозвучала після того, як Байден заявив журналістам про готовність відвідати Україну.

Псакі додала, що для відвідання Києва президент США повинен буде "8 годин їхати на потязі через зону бойових дій", а в плани Білого дому це "не входить".

Джо Байден заявив у четвер, що нині вирішується питання про те, чи буде направлено до Києва представника адміністрації Білого дому, на знак підтримки з боку США. Агентство Reuters з посиланням на представників американської адміністрації повідомляло, що про візит до України самого Байдена чи віцепрезидентки Камали Харріс не йдеться, але це можуть бути держсекретар США Ентоні Блінкен або міністр оборони Ллойд Остін.

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Вірменія перейшла на платежі за російський газ у рублях, заявив міністр економіки країни Ваган Керобян в інтерв'ю російському "РБК". Він розповів, що ціноутворення відбувається у доларах, але оплата проводиться у рублях. "Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом", - сказав він. Цю інформацію також підтвердив представник російського "Газпрому" Сергій Купріянов, наголосивши, що контракт із Єреваном "вже кілька років дозволяє платити за газ у рублях, і ця можливість використовується". За контрактом Вірменія отримує газ по 165 доларів за тисячу кубометрів. "Газпром" є єдиним постачальником природного газу до країни, який продається споживачам.

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Білорусь підвищує відпускну ціну на цукор, аби запобігти його масовому вивозу в Росію, повідомляє білоруський концерн "Білдержхарчпром". "Нинішня зміна відпускної ціни - превентивний захід з урахуванням кон'юнктури ринку, що склалася. На тлі дворазового цінового розриву з Російською Федерацією експерти прогнозують можливість масового вивезення цукру за межі Білорусі", - йдеться в повідомленні концерну. Там відмічають понад двократне зростання попиту на продукт з січня.

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Північна Македонія висилає шістьох російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон грата за порушення дипломатичних норм, йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ країни. "Ці особи здійснювали діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і протягом наступних п'яти днів їм доведеться покинути територію Республіки Північна Македонія", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві. Минулого місяця Північна Македонія вже вислала п'ятьох працівників російського диппредставництва через "невідповідну" дипломатичну діяльність.

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Обстріл Миколаєва: є поранені

Миколаївська обласна рада повідомляє про чергові обстріли росіянами житлових кварталів міста та закликає місцевих не виходити з укриттів. "Обстріляли з РЗСО (реактивна система залпового вогню. - Ред.) один з районів міста" - пише глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона наголошує, що в тому районі немає жодних військових об’єктів і під обстріли потрапляють цивільні мешканці.

Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали шість дорослих. Вони перебувають у медичних закладах. Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 287 людей, що постраждали від атак окупантів, повідомляють в обласній раді.

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