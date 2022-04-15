 На Київщині знайшли уже 900 тіл цивільних мешканців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.04.2022

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Новини

На Київщині знайшли уже 900 тіл цивільних мешканців

51-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW про події п'ятниці, 15 квітня.

Могили для убитих мирних жителів на кладовищі Бучі, 14 квітня 2022

Могили для убитих мирних жителів на кладовищі Бучі

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину п'ятниці, 15 квітня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями другої половини п'ятниці (час київський).

++16.27++

Правоохоронці Київської області станом на п'ятницю, 15 квітня, знайшли тіла 900 цивільних, убитих російською армією на Київщині. Про це на брифінгу повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

"З жалем скажу, що на сьогодні вже 900 тіл загиблих цивільних, яких ми знайшли та передали судмедекспертам", - сказав Нєбитов. За його словами, із Бучі вже вивезено понад 300 тіл загиблих.

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++16.12++

У Білому Домі не підтверджують поїздку Байдена до Києва

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що поїздка президента США в Україну не планується. "Ні, ми не відправляємо президента в Україну", - сказала Псакі у п'ятницю під час запису подкасту Pod Save America. Ця заява прозвучала після того, як Байден заявив журналістам про готовність відвідати Україну.

Псакі додала, що для відвідання Києва президент США повинен буде "8 годин їхати на потязі через зону бойових дій", а в плани Білого дому це "не входить". 

Джо Байден заявив у четвер, що нині вирішується питання про те, чи буде направлено до Києва представника адміністрації Білого дому, на знак підтримки з боку США. Агентство Reuters з посиланням на представників американської адміністрації повідомляло, що про візит до України самого Байдена чи віцепрезидентки Камали Харріс не йдеться, але це можуть бути держсекретар США Ентоні Блінкен або міністр оборони Ллойд Остін.

++16.03++

Вірменія перейшла на платежі за російський газ у рублях, заявив міністр економіки країни Ваган Керобян в інтерв'ю російському "РБК". Він розповів, що ціноутворення відбувається у доларах, але оплата проводиться у рублях. "Наскільки я знаю, останні кілька платежів були саме в рублях, але за відповідним курсом", - сказав він. Цю інформацію також підтвердив представник російського "Газпрому" Сергій Купріянов, наголосивши, що контракт із Єреваном "вже кілька років дозволяє платити за газ у рублях, і ця можливість використовується".  За контрактом Вірменія отримує газ по 165 доларів за тисячу кубометрів. "Газпром" є єдиним постачальником природного газу до країни, який продається споживачам.

++15.40++

Білорусь підвищує відпускну ціну на цукор, аби запобігти його масовому вивозу в Росію, повідомляє білоруський концерн "Білдержхарчпром". "Нинішня зміна відпускної ціни - превентивний захід з урахуванням кон'юнктури ринку, що склалася. На тлі дворазового цінового розриву з Російською Федерацією експерти прогнозують можливість масового вивезення цукру за межі Білорусі", - йдеться в повідомленні концерну. Там відмічають понад двократне зростання попиту на продукт з січня.

++15.27++

Північна Македонія висилає шістьох російських дипломатів, оголосивши їх персонами нон грата за порушення дипломатичних норм, йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ країни. "Ці особи здійснювали діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і протягом наступних п'яти днів їм доведеться покинути територію Республіки Північна Македонія", - наголошують у зовнішньополітичному відомстві. Минулого місяця Північна Македонія вже вислала п'ятьох працівників російського диппредставництва через "невідповідну" дипломатичну діяльність. 

++15.00++

Обстріл Миколаєва: є поранені

Миколаївська обласна рада повідомляє про чергові обстріли росіянами житлових кварталів міста та закликає місцевих не виходити з укриттів. "Обстріляли з РЗСО (реактивна система залпового вогню. - Ред.) один з районів міста" - пише глава Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва. Вона наголошує, що в тому районі немає жодних військових об’єктів і під обстріли потрапляють цивільні мешканці.

Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали шість дорослих.  Вони перебувають у медичних закладах. Станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 287 людей, що постраждали від атак окупантів, повідомляють в обласній раді.

 

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Володимир Кличко в інтерв'ю DW: "Ми готові до всього!" (15.04.2022)

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    Місяць в оточенні

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    Удар по "Україні"

    Колишня візитівка Чернігова - готель "Україна" на перетині центральних проспектів. Тепер ця будівля стала одним із найбільш впізнаваних символів свідомого знищення міста. Його зруйнували ракетним ударом вночі 12 березня - за поясненнями російської армії в готелі начебто базувались іноземні добровольці, які приїхали захищати Чернігів.

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    Чернігів після російської навали

    Мер міста-героя

    "У нас місту понад 1000 років, і ніколи не було прикладів, щоби його здавали комусь. Після цього, як я це заявив, по міській раді полетіло 2 ракети "Іскандер". На жаль вони впали серед будинків, в прямісенькому центрі міста. Там є дуже багато постраждалих", - розповідає мер Чернігова Владислав Атрошенко (ц).

  • Чернігів - найбільше постраждали житлові будинки

    Чернігів після російської навали

    Найбільше постраждали житлові будинки

    Міська влада та обласна адміністрація продовжують підраховувати наслідки руйнувань. Вони вже зараз сходяться в одному - найбільше постраждали житлові будинки.

  • Завали після російських бомбардувань Чернігова

    Чернігів після російської навали

    Під руїнами - спогади

    Рятувальні служби продовжують розбирати завали, витягаючи з-під них людське майно, а часом і тіла.

  • У Чернігові намагаються відновити інфраструктуру

    Чернігів після російської навали

    Інфраструктура поновиться

    Комунальники відновлюють роботу систем життєзабезпечення. Чернігів і досі лишається без опалення, в місті проблеми з водопостачанням електрикою та зв'язком.

  • Без грошей та продуктів

    Чернігів після російської навали

    Без грошей та продуктів

    Більшість магазинів та базарів у Чернігові або зачинені, або зруйновані. Городяни виживають за рахунок гуманітарної допомоги.

  • Стадіон імені Гагаріна

    Чернігів після російської навали

    Стадіон імені Гагаріна

    Стадіон футбольного клубу "Десна" зруйнований артилерійським обстрілом 5 березня та бомбардуванням з повітря 11 березня. Допомогти відновити спортивний майданчик обіцяють Німеччина та дортмунський клуб "Боруссія", гравцем якого свого часу був чернігівчанин Андрій Ярмоленко.

  • Чернігів - Музей старожитностей та його бібліотека

    Чернігів після російської навали

    Книжки під відкритим небом

    Музей старожитностей та його бібліотека, що по сусідству зі стадіоном, теж були зруйновані під час березневого бомбардування.

  • Яблуневий сад

    Чернігів після російської навали

    Яблуневий сад

    Російська армія скидала некеровані авіабомби і на житлові квартали, де в приватних будинках мешкали сотні цивільних чернігівчан. На фото: поліцейський оглядає воронку від бомби на місці колишнього яблуневого саду на околиці міста.

  • Зруйновані тричі

    Чернігів після російської навали

    Зруйновані тричі

    "Наш дім руйнували тричі: спочатку бомбами, потім потрапив артилерійський снаряд, а потім просто спалили, - розповідає місцева мешканка Ганна Дорош. - Ну, як кажуть, ворога сюди не пустили. Тільки що після цього нам робити, ми не знаємо".

  • Чернігів - бої за місто

    Чернігів після російської навали

    Бої за місто

    Російська армія обстрілювала Чернігів з трьох напрямків. З березня бої в тому числі із застосуванням важкої техніки велися вже на околицях міста. На фото: російський танк Т-80 підбитий на одній з вулиць Чернігова.

  • Школа №18 у Чернігові зруйнована під час авіанальоту 3 березня

    Чернігів після російської навали

    Без місця для навчання

    За місяць облоги в Чернігові, за даними мерії постраждали 27 шкіл та 37 дитячих садків - вцілів лише кожен п'ятий заклад. На фото: школа №18 зруйнована під час авіанальоту 3 березня. Під завалами школи рятувальники знайшли тіло чоловіка.

  • Чернігів - могили братські та безіменні

    Чернігів після російської навали

    Могили братські та безіменні

    За місяць боїв у місті загинули понад 700 городян. Тіла десятків ще й досі не ідентифіковані - деяких з них ховали, навіть не чекаючи на близьких для впізнання.

  • Чернігів - повертатись поки що небезпечно

    Чернігів після російської навали

    Повертатись поки що небезпечно

    Місцева влада побоюється, що через руйнування майже усіх промислових підприємстві і зупинку бізнесу місто не скоро назбирає грошей на відновлення та нормальне функціонування. Містян попереджають: жити в Чернігові і досі небезпечно.

  • Чернігів - залишки мирного життя

    Чернігів після російської навали

    Залишки мирного життя

    Чернігівчани повертаються до знищених квартир, щоб забрати рештки вцілілих речей. Андрій переїхав до родичів в глиб області - власного житла в нього більше нема.

  • Чернігів - евакуація триває

    Чернігів після російської навали

    Евакуація триває

    Благодійні організації продовжують вивозити з Чернігова тих, хто втрати домівки та наляканий війною, в безпечні місця. На фото: евакуація підопічних громадського єврейського центру при міській синагозі.

    Автор: Ігор Бурдига


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Докладно

Руйнування в Чернігові внаслідок російських бомбардувань

Чернігів після російської навали (фоторепортаж)

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