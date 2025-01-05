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На Курщину припала понад третина зіткнень за добу - ГШ ЗСУ

Валерій Сааков
5 січня 2025 р.

Від початку доби 5 січня в Курській області РФ сталося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі. Загалом у неділю зафіксовано вже 114 бойових зіткнень, відзвітували в генштабі на тлі повідомлень про наступ ЗСУ.

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Бронетехніка ЗСУ на Курщині, грудень 2024 року
Бронетехніка ЗСУ на КурщиніФото: DW

Генеральний штаб Збройних сил України (ГШ ЗСУ) зафіксував 42 бойових зіткнення в Курській області РФ із початку доби. Про це йдеться в оприлюдненому в неділю, 5 січня, зведенні генштабу станом на 16:00.

"На Курщині на даний час відбулося 42 бойових зіткнення, 12 з яких тривають досі", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку доби зафіксовано 114 бойових зіткнень. Тобто на Курщину припало понад 36 відсотків зафіксованих зіткнень.

На решті напрямків фіксуються наступальні дії російських агресорів. За даними генштабу, на Покровському напрямку зафіксовано 36 наступальних спроб росіян. "Сили оборони стримують натиск і відбили 15 атак противника, 16 боєзіткнень ще тривають", - йдеться у повідомленні. Ще 18 атак зафіксовано на Курахівському напрямку. Спроби армії РФ наступати фіксували також на Лиманському, Сіверському, Торецькому, Времівському та Краматорському напрямках.

Повідомлення про наступ ЗСУ на Курщині

Раніше цього дня російські пабліки повідомили про наступальні дії ЗСУ на Курщині та запеклі бої.

Факт наступу українських сил поблизу Суджі визнали в міністерстві оборони РФ.

Про несподівані атаки ЗСУ на кількох напрямках на Курщині лаконічно повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко. На просування Сил оборони України на Курщині натякнув і керівник Офісу президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. "Курщина: хороші новини, Росія отримує те, чого заслуговує", - написав він у Telegram.

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