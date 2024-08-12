На Курщині евакують Бєловський район

З Бєловського району російської Курської області місцева влада оголосила евакуацію жителів, хоча в міноборони РФ казали, що "припинили спроби прориву ЗСУ".

Губернатор Курської області Росії Олексій Смірнов повідомив у понеділок, 12 серпня, що регіональний оперативний штаб вирішив евакуювати жителів Бєловського району.

Голова Бєловської районної адміністрації Микола Волобуєв закликав покинути район усіх, хто ще залишився на його території, бо "ситуація - вкрай напружена".

За день до цього він записав відеозвернення з центральної площі адміністративного центру Бєловського району, в якому закликав місцевих жителів не панікувати та охарактеризував ситуацію як "напружену, але стабільну".

Того ж дня міністерство оборони РФ стверджувало, що "припинило спроби прориву Збройних сил України (ЗСУ) в Бєловський район.

У цьому районі проживає 14 тисяч мешканців.

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Зміщення війни на територію Росії

За повідомленнями російської влади, з 6 серпня українські війська проводять операцію на території Курської області РФ, що межує з українською Сумською областю: спершу бої точилися на території двох районів - Коренівського та Суджанського, а 11 серпня поширились на Бєловський район, який межує з Бєлгородською областю РФ.

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За оцінками аналітиків, ЗСУ просунулись вглиб російської території на 35 кілометрів. Українська влада прямо не коментує бойові дії в Росії, однак у своєму традиційному вечірньому відеозверненні 10 серпня президент України Володимир Зеленський подякував ЗСУ за "витискання війни" на територію РФ.

Росія розпочала воєнні дії на території України ще в 2014 році, а 24 лютого 2022 року розв'язала повномасштабну війну. Під частковою окупацією РФ перебувають п'ять українських областей, повністю окупованим є півострів Крим. Російська армія постійно завдає ударів по українській території, внаслідок чого гинуть цивільні та руйнується цивільна інфраструктура. За останніми верифікованими даними Організації Об'єднаних Націй, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 11 тисячі цивільних українців, отримали поранення 22 тисячі, але реальні ще не верифіковані цифри, за оцінкою ООН, є набагато вищими. В Україні офіційно зареєстровані майже п'ять мільйонів внутрішньо переміщених осіб, а кількість українських біженців у світі перевищує шість мільйонів.

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