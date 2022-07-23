На Кубі проведуть референдум про узаконення одностатевих шлюбів

Куба проведе референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів та дозволу сурогатного материнства. Народне голосування щодо підтримки нового закону призначене на 25 вересня, повідомив у п'ятницю, 22 липня, парламент острівної держави.
Секретар Національної асамблеї народної влади Омеро Акоста висловив упевненість у тому, що кубинські виборці схвалять "революційний, інклюзивний та демократичний закон". Цього ж дня Національна асамблея народної влади проголосувала за радикальні поправки до сімейного законодавства, який дозволяє одностатеві шлюби, розширює права жінок та посилює захист дітей та людей літнього віку. Поміж іншим, також пропонується дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.
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Передбачається, що новий закон замінить норми сімейного права, які діють останні 47 років. Влада Куби збиралась внести норму, що дозволяє одностатеві шлюби, до нової конституції, яку прийняли 2019 року, але відмовилась від цього на тлі спротиву з боку представників католицької церкви та консервативних груп. Гомосексуальність довгий час була на Кубі табуйованою темою. Після революції 1959 року сексуальні меншими стигматизували, а їхніх представників відправляли у "табори перевиховання" та не допускали до держслужби.
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Кубинці вимагають змін
У багатьох містах Куби відбулися масові протести проти соціалістичного уряду, який в умовах однопартійної системи, править країною. За повідомленнями ЗМІ, учасники акцій скандують "Геть диктатуру!" та "Ми хочемо свободи".
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Масові акції протесту - рідкісне явище на Кубі
Побачити протестувальників на вулицях кубинської столиці Гавани, як це було минулими вихідними, можна дуже нечасто, адже зазвичай влада жорстко реагує на будь-який вияв масового невдоволення. Нещодавно, наприклад, було заарештовано митців та інтелектуалів, які критикували декрет, що посилював контроль держави за публічними виступами. Це призвело до появи руху, що вимагав демократизації системи.
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Багато поліції та затримань
До Гавани та інших міст було стягнуто багато військових та поліції. Поліцейські застосовували сльозогінний газ проти учасників демонстрації. Щонайменше десятеро осіб, як і чоловіка на фотографії, було затримано. Журналісти також зафіксували, як правоохоронці били демонстрантів пластиковими кийками.
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Попередження від президента Діаса-Канеля
У місті Сан-Антоніо-де-лос-Баньос у близько 30 кілометрах від Гавани на вулицях зібралися тисячі переважно молодих людей. Президент Мігель Діас-Канель у супроводі партійних функціонерів вирішив розвідати обстановку. Перед об'єктивами камер він закликав прибічників уряду виступити проти антиурядових протестів: "Якщо вони хочуть розпочати революцію, їм доведеться переступити через наші трупи".
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Коли гнів виплескується назовні
По всій країні минулими вихідними, згідно з даними сайту Inventario, відбулося близько 40 спонтанних протестів - навіть попри те, що доступ до інтернету у неділю здебільшого було відрізано. Гнів демонстрантів вилився, зокрема, у кидання каміння в правоохоронців та трощення поліцейських автомобілів.
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Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"
Економіка в руїні, люди у розпачі
Головною причиною масових протестів є важка економічна криза, у якій Куба перебуває вже роками, і яка ще більш посилилася через більш жорсткі санкції США та пандемію COVID-19. Перебої з електропостачанням та пусті полиці супермаркетів і аптек - норма життя. При цьому ізольований від світу острів зараз переживає рекордні показники інфікування коронавірусом.
Автор: Інес Айзеле