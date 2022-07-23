На Кубі проведуть референдум про узаконення одностатевих шлюбів

Куба проведе референдум щодо легалізації одностатевих шлюбів та дозволу сурогатного материнства. Народне голосування щодо підтримки нового закону призначене на 25 вересня, повідомив у п'ятницю, 22 липня, парламент острівної держави.

Секретар Національної асамблеї народної влади Омеро Акоста висловив упевненість у тому, що кубинські виборці схвалять "революційний, інклюзивний та демократичний закон". Цього ж дня Національна асамблея народної влади проголосувала за радикальні поправки до сімейного законодавства, який дозволяє одностатеві шлюби, розширює права жінок та посилює захист дітей та людей літнього віку. Поміж іншим, також пропонується дозволити одностатевим парам усиновлювати дітей.

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Передбачається, що новий закон замінить норми сімейного права, які діють останні 47 років. Влада Куби збиралась внести норму, що дозволяє одностатеві шлюби, до нової конституції, яку прийняли 2019 року, але відмовилась від цього на тлі спротиву з боку представників католицької церкви та консервативних груп. Гомосексуальність довгий час була на Кубі табуйованою темою. Після революції 1959 року сексуальні меншими стигматизували, а їхніх представників відправляли у "табори перевиховання" та не допускали до держслужби.