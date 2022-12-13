На конференції у Парижі зібрали 1 млрд євро для України

Війна Росії проти України - новини вівторка, 13 грудня (оновлюється).

++16.58++

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) найближчим часом направить постійні технічні місії на всі українські атомні електростанції, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за результатами зустрічі в Парижі з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. "Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні. Незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. Це значно підвищить технічну й технологічну безпеку", - розповів він. Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора. Також глава уряду зазначив, що на зустрічі обговорювалися кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС.

++16.34++

Франція спільно з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ) надасть обладнання, щоб допомогти Південноукраїнській АЕС, повідомила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна. "Франція спільно з МАГАТЕ надасть обладнання, щоб допомогти Південноукраїнській АЕС. Також Франція фінансуватиме декілька будівель, щоб розмістити біженців із Маріуполя, робить внесок у розмінування, надає медтовари, що відповідає потребам України, про які вона заявила", - сказала Колонна на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Парижі. Також вона повідомила, що Франція надасть шкільні автобуси, щоб діти могли потрапити до шкіл.

++16.20++

Значного збільшення пасажиропотоку на виїзд з України через масовані ракетні удари не спостерігається, також немає черг легкових транспортних засобів, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. "Незважаючи на дії РФ щодо масових ракетних обстрілів території України, ми не відзначаємо значного - різкого - збільшення пасажиропотоку на виїзд з України. Також не відзначається і черг легкових транспортних засобів на виїзд з України. У листопаді ми фіксували навпаки - зниження загального пасажиропотоку на 9 відсотків порівняно з жовтнем”, - повідомив він, цитує "Інтерфакс-Україна".

++15.49++

Міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила про надання Україні нових мобільних ДНК-лабораторій, необхідних для збирання доказів російських воєнних злочинів. "Ми надамо нові мобільні лабораторії ДНК. Після виявленого в Бучі ми відправили перші такі лабораторії. Вони необхідні для того, щоб збирати докази злочинів РФ, щоб боротися з безкарністю", - сказала Колонна на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Парижі.

++15.47++

Литва продовжила надзвичайний стан у регіонах уздовж кордону з Росією і Білоруссю до 17 березня 2023 року, відповідну постанову уряду схвалив у вівторок парламент країни. Особливий режим діє як у прикордонній зоні, так і в аеропортах і на залізничних вокзалах, уточнило агентство dpa. Крім того, посилено захист стратегічних об'єктів та охорону інфраструктури.

++15.36++

До державного бюджету України надійшов грант обсягом 200 мільйонів євро від німецької Кредитної установи для відбудови (KfW), повідомляє пресслужба міністерства фінансів України. "Зазначені грантові кошти надав уряд Німеччини в рамках Програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Кошти будуть спрямовані на покриття видатків загального фонду державного бюджету щодо виплати допомоги на проживання ВПО", - зазначається в повідомленні.

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++15.31++

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що результатом конференції у Франції "Солідарність з українським народом" стало оголошення державами-партнерами України про надання допомоги Україні у проходженні зимового періоду у розмірі близько 1 мільярда доларів. "Наш результат конференції близько 500 мільйонів доларів грантових коштів, абсолютно нових коштів, про які домовилися на цій конференції, і ще близько 500 мільйонів доларів у товарах, послугах та додаткових кредитах для додаткової підтримки підприємств державного сектору економіки", - сказав Шмигаль на спільній пресконференції з міністром закордонних справ Франції Катрін Колонною у Парижі. Прем'єр повідомив, що більшу частину допомоги Україна отримає вже найближчим часом, ще частину - до кінця 2022 року.

ЄП розгляне виділення макрофіну Україні 15 грудня

++15.24++

Європейський парламент включив до порядку денного голосування щодо надання Україні макрофінансової допомоги у 2023 у розмірі 18 мільярдів євро. Пропозиція включити це питання на прохання Європейської ради була проголосована у вівторок під час пленарного засідання Європейського парламенту, повідомляє "Інтерфакс-Україна". Голосування цього питання відбудеться у четвер, 15 грудня.

++15.19++

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні зареєстровано вже 154 випадки сексуального насильства з боку російських військових, повідомляє Офіс генерального прокурора України. Нові факти встановлюються на деокупованих територіях, повідомляється на сайті відомства. Прокурори також зафіксували понад 100 фактів тортур із використанням струму. За цей час одну особу засуджено, стосовно ще двох до суду направлені обвинувальні акти, і ще шістьом військовослужбовцям РФ повідомлено про підозру.

++15.08++

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Євроради Шарлем Мішелем подякував йому за запрошення виступити на засіданні Європейської ради 15 грудня. "Обговорили роль ЄС та держав-членів у реалізації формули миру. Вдячні за збільшення на 2 мільярди євро Європейського фонду миру та розблокування нової фінансової програми обсягом 18 мільярдів євро. Відзначив необхідність швидкого схвалення 9-го пакету санкцій. Поінформував про прогрес у виконанні рекомендацій Європейської Комісії. Скоординували подальші кроки щодо руху України до членства в ЄС", - написав Зеленський у Telegram у вівторок.

В Україні масштабна повітряна тривога

++14.55++

По всій України оголошено повітряну тривогу. Сирени почали лунати з 14:40 на сході країни, потім у Києві та у решті областей. Українців просять пройти в укриття.

++14.46++

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Німеччину та інших союзників поставити Україні сучасні системи озброєнь. "Зброя радянського зразка закінчується не тільки в Україні, а й повсюдно. Така зброя і боєприпаси більше не виробляється або випускається тільки в дуже невеликих кількостях", - констатував він у Вільнюсі. Таким чином Україна може зіткнутися з "фундаментальною нестачею боєприпасів", побоюється глава МЗС Литви. У зв'язку з цим необхідно поставити Києву "новий вид зброї", вважає він. "Найкращими новими видами озброєння, які можуть бути поставлені зараз, є західні бойові танки - такі, як німецькі Leopard або американські Abrams", - резюмував Ландсбергіс, якого цитує інформагенція dpa.

++14.30++

ФРН виділить Україні додатково 50 мільйонів євро для підтримки країни в зимовий період. Про це заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у Парижі, де триває міжнародна конференція "Солідарність з українським народом". Німецька урядовиця підкреслила, що українці конче потребують електрогенераторів та іншої техніки, що допоможе пережити зиму. "Самі гроші не врятують від морозів... тож, технічна допомога така важлива", - додала вона, цитує інформагенція AFP.

++14.25++

Великобританія оголосила новий "пакет із 16 санкцій" щодо РФ та Ірану. Обмежувальні заходи спрямовані проти 12 представників командування ЗС РФ, а також проти іранських бізнесменів і чиновників, які беруть участь у виробництві та/або постачанні безпілотників Москві. В уряді Великобританії вказали, що під санкції підпав, зокрема, генерал-майор Роберт Баранов, який, за даними Bellingcat, очолював головний обчислювальний центр (ГОЦ) збройних сил РФ, працівники якого наводили ракети на цивільні об'єкти в Україні.

++14.18++

Президент Франції Еммануель Макрон на міжнародній конференції "Солідарність з українським народом" у Парижі оголосив виділення Францією 125 мільйонів євро допомоги задля підтримки стійкості України від російських ударів. До пакета підтримки зокрема увійдуть додаткові 150 генераторів. "Президент Еммануель Макрон оголошує 125-мільйонний внесок Францією в негайну протидію України російським ударам, які занурюють Україну в пітьму і холод, зокрема надання ще 150 генераторів, мільйони світлодіодів і технічне обслуговування Південноукраїнської АЕС", - написала речниця міністерства Європи та закордонних справ Франції Анн-Клер Лежандр у Twitter.



++13.47++

Єврокомісія профінансує придбання близько 30 мільйонів світлодіодних ламп для України, повідомила голова ЄК Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) у своєму Twitter. "Ми профінансуємо близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України", - написала вона. На тлі цього очільниця Єврокомісії зауважила, що в разі постачання Україні 50 мільйонів таких ламп від партнерів це заощадить 1 ГВт. "У темні часи ми стоїмо разом із нашими українськими друзями", - запевнила фон дер Ляєн.



++13.22++

Офіційний Київ пригрозив Тегерану масштабними наслідками за поставки іранських озброєнь Росії. Про це розповів у коментарі онлайн-виданню "Європейська правда" речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко. "Українська сторона дала чітко зрозуміти: наслідки за підтримку війни проти України для Ірану будуть набагато масштабнішими, ніж потенційна вигода від його співпраці з Росією", - сказав представник МЗС України. За його словами, українська сторона надала іранській "в достатньому обсязі" докази застосування іранських дронів російськими військами в Україні. "Маємо сотні зафіксованих фактів обстрілів території України іранськими дронами", - йдеться у коментарі.

Напередодні іранський міністр оборони Реза Аштіяні заявив, що на зустрічі українських та іранських експертів українська сторона не надала доказів застосування Росією іранських безпілотників проти України.

++12.56++

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль не приймає пропозицію президента Володимира Зеленського розпочати виведення російських військ з України на Різдво як ознаку готовності відмовитися від агресії. "Про це (виведення військ РФ з території України - Ред.) не може бути й мови", - сказав речник Путіна, якого цитує російське державне пропагандистське агентство "РИА Новости".

Напередодні президент України Зеленський у зверненні до лідерів країн Великої сімки (G7) заявив, що РФ могла б розпочати виведення своїх військ з території України на Різдво. За словами Зеленського, це був би "конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання".

++12.13++

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) підтвердила виділення Україні в 2023 році 18 мільярдів євро макрофіну в наступному році. Відповідну заяву фон дер Ляєн зробила на конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається у Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона. "Учора ввечері ми змогли дійти згоди щодо 18 мільярдів євро на рік, 1,5 мільярда щомісячно - це постійний потік коштів до бюджету", - сказала вона, цитує "Інтерфакс-Україна".

++12.04++

Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів України надати термінову допомогу країні в енергетичній галузі. "Ключове завдання - зберегти основну енергосистему України. Саме тому потрібен такий формат", - сказав він, виступаючи на конференції "Солідарність з українським народом", яка відбувається у Парижі під головуванням президента Франції Еммануеля Макрона. "Ми потребуємо кілька категорій обладнання - трансформатори, устаткування для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки. Як мінімум, до завершення опалювального сезону нам потрібна аварійна підтримка з боку європейської енергосистеми. Тобто постачання електрики з країн Євросоюзу в Україну. Обсяг - до 2 ГВт. Щоб це стало можливим, потрібне рішення євромережі операторів системи передачі електрики збільшити імпортну потужність", - сказав він.

За словами Зеленського, така підтримка може коштувати близько 800 мільйонів євро за поточними цінами. Він також закликав Євросоюз за аналогією з місіями МАГАТЕ на АЕС "направити спеціальні місії на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури. Такі місії ЄС можуть стати надійним чинником стабілізації ситуації та необхідного міжнародного контролю". "Через руйнування терористами електростанцій ми змушені використовувати більше газу цієї зими, ніж це передбачалося. У зв'язку з цим нам потрібна підтримка з закупівлі двох мільярдів кубометрів газу", - пояснив глава української держави.

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++11.36++

У Білорусі раптово перевіряють боєготовність військ

У Білорусі несподівано розпочали перевіряти бойову готовність збройних сил, повідомляє пресслужба міноборони Білорусі. За даними відомства, війська вирушать у "призначені райони", щоб "здійснити їхнє інженерне обладнання, організувати охорону та оборону, а також навести мостові переправи через річки Німан і Березина". Крім того, в білоруському відомстві застерігають щодо обмежень руху "окремими дорогами загального користування та ділянками місцевості".

++11.24++

Військова розвідка міністерства оборони Великобританії припускає, що причинами скасування великої підсумкової щорічної пресконференції президента РФ Володимира Путіна міг бути острах Кремля через ризики "несанкціонованого обговорення" війни в Україні. Таке припущення містить щоденний огляд британської розвідки, опублікований в офіційному Twitter-акаунті міноборони країни.

Напередодні Кремль оголосив, що цього року Путін не проводитиме своєї щорічної підсумкової пресконференції. Це станеться вперше за 10 років. Пресконференція стала важливою частиною путінського календаря публічних заходів і часто була нагодою продемонструвати буцімто відкритість російського лідера, хоча запитання, які лунають під час цього медійного заходу, майже напевно ретельно перевіряються заздалегідь, нагадують автори огляду. Британські військові аналітики припускають, що скасування цього заходу, ймовірно, пов'язане з дедалі більшими побоюваннями Кремля на тлі гучніших антивоєнних настроїв у Росії. Найімовірніше, кремлівські функціонери вкрай болісно сприймають ризик того, що будь-який захід, на якому буде присутній Путін, може стати нагодою для несанкціонованого обговорення "спеціальної військової операції", не виключають автори щоденного огляду.



++10.48++

Дедалі більше українців вважають, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій, включно з окупованим Кримом і Донбасом. Якщо в березні цього року так вважали 74 відсотки опитаних, то в листопаді в цьому були переконані 85 відсотків українців, свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада.

"Лише дев'ять відсотків обрали варіант повернення тільки територій, які Україна контролювала до 24 лютого 2022 року. Водночас за продовження бойових дій на території Росії виступають не більше ніж 5 відсотків. Підтримка деокупації всіх територій України без винятку абсолютна (понад 80 відсотків) серед представників усіх регіонів країни", - йдеться в результатах дослідження.

++10.33++

Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз звинуватив ЗСУ в ракетному обстрілі міста Клинці, розташованому в цьому російському регіоні. "Сьогодні вночі ЗСУ здійснили обстріл території міста Клинці. У результаті роботи систем ППО Збройних сил Російської Федерації ракету було знищено, окремі частини потрапили на територію промзони. Постраждалих і руйнувань немає. На місці працюють оперативні служби", - написав російський посадовець у Telegram-каналі.

++09.56++

Станом на 12 грудня АТ "ДТЕК Одеські електромережі" вдалося відновити електропостачання усіх жителів Одеси та області, проте в регіоні досі тривають екстрені відключення електроенергії, повідомив "ДТЕК" у Telegram-каналі. "Станом на понеділок було відновлено електропостачання для всіх жителів. Однак досі діють екстрені відключення. Намагаємося вмикати світло кожному споживачу хоча б на кілька годин, але це дуже складно", - зазначили в енергохолдингу. Крім того, ситуація в Одесі й області ускладнена аваріями через перевантаження електромереж. "Зараз у місті та області цілодобово працюють 206 ремонтних бригад ДТЕК, щоб ліквідовувати аварії. Насамперед ремонтуємо там, де найбільше споживачів або де понад добу немає світла", - поінформували в енергокомпанії.



++09.32++

Російські окупанти проводять пропагандистські уроки й заходи на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись переконати українських дітей їх у тому, що загарбники нібито врятували їх від "нацистів", повідомляє Центр національного спротиву України. "Ворог активно промиває мізки дітям на тимчасово окупованих територіях, аби знищити ціле покоління українців", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що в школах на тимчасово окупованих територіях, які є "просто пропагандистськими центрами з завезеними педагогами з Росії", щодня проводяться так звані розмови про важливе. "Метою цих уроків є переконати місцевих дітей у тому, що РФ їх урятувала від "нацистів", а захоплені землі споконвіку були російськими", - наголошують у центрі. У центрі також повідомляють, що загарбники збільшили число пропагандистських заходів на півдні, куди дітей звозять на виступи блогерів, спортсменів і музикантів із Росії.

"Аналогічні зустрічі відбуваються в дитячих таборах, куди росіяни вивозять українських дітей для "лікування". На заходах посіпаки кремля переконують дітей, що РФ - успішна країна й дає великі можливості, на відміну від "нацистської" України", - уточнюють у ЦНС. У центрі також додають, що ворог вдається до маніпуляції з дітьми через те, що пропаганда окупантів не працює на дорослих і РФ не має підтримки на тимчасово окупованій території.

++09.16++

На Харківщині правоохоронці зареєстрували вже 3 670 воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками та їхніми поплічниками під час окупації, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області. З цих кримінальних проваджень переважну більшість (3 256) зареєстровано за порушення законів і звичаїв війни. Ще 356 кримінальних проваджень розпочато за колабораційну діяльність, ідеться в повідомленні.

++08.48++

Росіяни обстріляли ракетами С-300 Куп'янськ на Харківщині

Російські окупаційні війська в ніч на вівторок завдали ракетного удару системою С-300 по місту Куп'янську. Ракета влучила у двоповерхову адмінбудівлю, внаслідок чого сталася пожежа. Хоч будівлю повністю зруйновано, але обійшлося без постраждалих, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі. Також за його словами, російські війська за добу з мінометів і артилерії обстріляли чотири райони Харківської області. "Минулої доби мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони", - написав Синєгубов.

++08.37++

Україна розраховує на продовження військової, санкційної та фінансової підтримки Франції - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі зі своєю французькою колегою Елізабет Борн заявив, що розраховує на продовження військової, санкційної та фінансової підтримки України Францією. "Закликав французький уряд долучитися до реалізації Плану швидкого відновлення України. У цьому контексті обговорили допомогу в постачанні енергетичного обладнання. Розраховуємо, що Франція продовжить військову, санкційну, а також фінансову підтримку", - написав Шмигаль у Telegram-каналі. За його словами, зокрема, ця підтримка здійснюватиметься за допомогою державних гарантій французькому бізнесу для інвестицій в Україну. Шмигаль також подякував Франції за всебічну допомогу в протидії російській агресії. "Чітка послідовна позиція Парижа стала драйвером надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі. Очікуємо, що Франція і в майбутньому сприятиме прогресу в реалізації євроінтеграційного треку", - зазначив український прем'єр.

++08.19++

Витрати на тривалу війну в Україні, мабуть, і надалі підриватимуть геополітичні позиції Росії в інших регіонах світу, йдеться в актуальному щоденному огляді американського Інституту вивчення війни (ISW). Зокрема в держбюджеті РФ на 2023 рік закладено витрати на оборону і безпеку в сумі понад 9 трильйонів рублів, або майже третина всього російського бюджету. "Таким чином, Путін і надалі сконцентровує свій бюджет на війні в Україні, і може опинитися перед необхідністю скоротити фінансування інших закордонних або внутрішніх кампаній", - пишуть аналітики ISW. Як аргумент для таких припущень вони наводять інформацією про перекидання російських військовослужбовців і бойової техніки, зокрема з Сирії та Нагірного Карабаху, припускаючи, що ці сили можуть направити в Україну.

++07.36++

Російські окупанти не полишають спроб вести наступальні дії на лиманському, бахмутському, авдіївському та запорізькому напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Так, за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області.

На інших напрямках російські агресори намагаються стримувати дії підрозділів Сил оборони України, обстрілюють позиції українських військ та цивільних об'єктів уздовж усієї лінії зіткнення, проводять інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

++07.26++

США відправили Україні першу партію силового обладнання, необхідного для енергоінфраструктури, повідомили неназвані офіційні особи агентству Reuters. Йдеться про обладнання загальною вартістю приблизно 13 мільйонів доларів, зазначив один зі співрозмовників. За словами іншого, ще два літаки з обладнанням вилетять зі Сполучених Штатів найближчими днями.

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++07.21++

Посли країн Євросоюзу одностайно схвалили надання макрофінансової допомоги Україні в розмірі 18 мільярдів євро у 2023 році, повідомляють на сторінці головування Чехії в ЄС у Twitter. Йдеться про кредити з 10-річним пільговим періодом на фінансування нагальних потреб України та відбудови критично важливої інфраструктури. Очікується, що Європарламент оголосить своє рішення найближчими днями.

++07.13++

Німеччина доставила в Україну додаткове озброєння, заявила голова комітету Бундестагу ФРН з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) в ефірі німецького телеканалу RTL. За її словами, йдеться про самохідні артилерійські установки та зенітні самохідні установки Gepard.

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