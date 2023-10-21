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На Кіпрі біля посольства Ізраїлю стався вибух

Анастасія Шепелева
21 жовтня 2023 р.

Поблизу посольства Ізраїлю на Кіпрі вранці 21 жовтня підірвали саморобну бомбу. Будівля не постраждала, жертв також немає.

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Прапор Ізраїлю
Прапор ІзраїлюФото: Barmalini/Pond5 Images/IMAGO

Біля посольства Ізраїлю в столиці Кіпру Нікосії зранку суботи, 21 жовтня, стався вибух, спричинений саморобною бомбою.

За даними поліції, металевий предмет, що містив "невелику кількість піротехнічного матеріалу", вибухнув приблизно в 30 метрах від периметра дипустанови, яка розташована в густонаселеному районі Нікосії, пише Reuters. Сама будівля не зазнала пошкоджень. Про постраждалих та жертв також не повідомляється.

У зв'язку з інцидентом поліція взяла під варту чотирьох чоловіків віком від 17 до 21 року, повідомляє кіпрське радіо з посиланням на представників влади. В автомобілі одного із затриманих правоохоронці виявили два ножі і молоток. За даними місцевих ЗМІ, усі четверо є вихідцями з Сирії.

Кіпр, що знаходиться неподалік від Близького Сходу, посилив заходи безпеки в різних точках острова. Після нових спалахів насильства влада розширила кордон безпеки навколо ізраїльського посольства, перекривши цивільні дороги.

У 1988 році біля посольства Ізраїлю на Кіпрі була вчинена невдала спроби теракту. Тоді автомобіль, начинений вибухівкою, з'їхав на сусідній міст, в результаті чого загинули троє людей.

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