У Києві вимагають обмежити строк перебування вояків на війні

Півтори сотні жінок і дітей, а також десятки громадських активісти вийшли у суботу, 27 квітня, на Майдан Незалежності у Києві з вимогами до влади визначити певні терміни військової служби для добровольців та інших військових, які вже тривалий час боронять Україну від російської агресії. Рідні та близькі вояків тримали в руках гасла "Герої - не раби!", "На одних плечах війну не виграти", "Права - захисникам". Вони вигукували заклики до депутатів Верховної Ради ухвалити закон про звільнення від військової служби, а промовці у своїх виступах перед зібранням, заперечували закиди в тому, що вони домагаються оголення лінії фронту.

Люди вигукували "Герої - не раби" та вимагали дотримання прав захисників Фото: Oleksandr Savytskyj/DW

"Наші рідні, добровольці, які пішли на війну в перші дні й місяці, зробили неможливе і зупинили ворога. Але в ухваленому законі про мобілізацію терміни служби не визначені. Ми вважаємо це неповагою до добровольців, які перетворилися на рабів", - сказала DW активістка об’єднання "Рідні військових" Лілія Цьома з Кривого Рогу. В неї від початку повномасштабного вторгнення РФ воює її чоловік, брати та інші рідні. Жінка стала авторкою петиції про визначення термінів служби для військових, що наразі вже зібрала 18 тисяч підписів з 25 тисяч необхідних для її розгляду.

Визначення термінів служби - чинник успішної мобілізації

Киянка Ганна вже рік чекає з війни свого чоловіка. Вона вийшла на пікет, аби підтримати вимоги на захист прав військовослужбовців. Гасло в її руках містить ствердження про необхідність повернення додому вояків, які вже тривалий час перебувають в зоні бойових дій, як одну з умов успішної кампанії з мобілізації.

Киянка Ганна Фото: Oleksandr Savytskyj/DW

"Це логічно: для того, щоби в людей була мотивація йти воювати, вони мають бачити, що звідти повертаються живі й здорові військові. Якщо будуть певні терміни служби, то в людей буде більше мотивації іти захищати свою країну", - сказала Ганна DW.

"Військові - не гладіатори"

9-річна Софійка прийшла на Майдан зі своєю мамою. Вона сказала DW, що не бачила свого батька вже понад півтора роки, відколи він пішов на війну. "Я дуже за ним скучила. Я хочу щоби тато повернувся, щоби я бачила його не тільки в телефоні", - говорить Софійка. А її мати додала, що відчуває ніби її чоловік вже не має жодних прав і через відсутність порядку звільнення з військової служби "став якимось гладіатором на полі бою".

Тато Софійки вже півтора року на війні Фото: Oleksandr Savytskyj/DW

Промовці під час пікету закликали до впровадження сучасних підходів управління в ЗСУ. За їхніми словами, це може дозволити ефективно протистояти ворогові. А визначені ґраничні терміни служби сприятимуть збереженню життів і здоров’я українських вояків й підвищать здатність держави протистояти агресору та вигнанню його з української території. Свою підтримку вимог близьких та рідних вояків висловила депутатка Верховної Ради Інна Совсун, яка прийшла на пікет. Вона зазначила, що визначені законом терміни служби є надважливою умовою мотивації військовослужбовців і пообіцяла зробити все можливе, щоби відповідний закон був якнайскоріше проголосований парламентом.

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