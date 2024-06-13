На Київщині вже добу гасять підприємство після атаки РФ

Пожежники вже добу приборкують вогонь на одному з промислових підприємств Київської області, що спалахнув унаслідок падіння уламків під час російського удару 12 червня.

У Київській області станом на ранок четверга, 13 червня, триває ліквідація пожежі, що виникла на промисловому підприємстві внаслідок падіння уламків під час комбінованого удару РФ попередньої ночі.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС), на місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки, чотири пожежні потяги.

Після удару РФ на Київщині виявили частини касетних боєприпасів

Правоохоронці повідомили, що після обстрілу 12 червня на Київщині виявили фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів.

"Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоров'ю людини та можуть здетонувати від найменшого руху. Тож поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів: категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, в ніч на 12 червня Росія вдарила по Україні 30 ракетами різних типів і дронами "шахед". Протиповітряна оборона працювала в шістьох областях і знищила 29 цілей.