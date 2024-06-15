Атака РФ: На Київщині три доби гасили пожежу на промоб'єкті

Рятувальники ДСНС повідомили про ліквідацію пожежі на промисловому об'єкті Київщини, яка виникла 12 червня після атаки Росії.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) повідомили про ліквідацію пожежі на промисловому об'єкті Київщини.

"15 червня о 7:21 ліквідовано пожежу на промисловому підприємстві, яка виникла 12 червня внаслідок збройної агресії Росії", - повідомила ДСНС у Telegram.

Як повідомлялось, пожежу на промисловому об'єкті в Київській області спричинила російська атака в ніч на 12 червня. Тоді Росія вдарила по Україні 6 ракетами різних типів і 24 дронами "шахед". Протиповітряна оборона працювала в шістьох областях і знищила 29 цілей. Після цієї атаки на Київщині виявили фрагменти касетних суббоєприпасів. Для гасіння пожежі залучали більше 70 одиниць техніки і 200 пожежників.