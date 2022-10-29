На Київщині ексгумовано понад 1,3 тисячі тіл загиблих

248-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події суботи, 29 жовтня.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 28 жовтня. На цій сторінці DW розповідає про події суботи, 29 жовтня (час київський).

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Російські окупанти евакуюються з Херсонської області й вивозять медичне обладнання, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. "З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти", - йдеться у ранковому суботньому зведенні. Зазначається, що лікарям, які відмовляються їхати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами. Також у населеному пункті Берислав Херсонської області окупанти масово перевдягаються у цивільний одяг та заселяються у приватні будинки, повідомили в Генштабі ЗСУ.



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Італія вирішила передати України самохідні 155-міліметрові гаубиці Oto Melara M109L. На поширених у мережах світлинах видно, що ці гаубиці отримали нові, власне українські, розпізнавальні знаки і вже в дорозі в бік України. Ця самохідна гаубиця є італійською модифікацією американської САУ M109. Раніше ці установки були списані, а тепер відремонтовані й полагоджені вони прямують на схід. Ймовірно, до 50 таких САУ можуть посилити українську армію, зазначає спеціалізоване видання spartanat.com.

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На звільнених територіях Донецької області вживаються додаткові заходи щодо будівництва оборонних фортифікаційних споруд, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. "Ми буквально з першого місяця повномасштабного вторгнення Росії розпочали роботу над будівництвом фортифікаційних споруд, (...) ця робота триває. І деокуповані території не є винятком", - сказав Кириленко в ефірі національного телемарафону. Керівник Донецької ОВА додав, що виклики щодо можливого повторного наступу окупантів на звільнений Лиман були враховані одразу після його деокупації та початку стабілізаційних заходів.

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Російські окупанти дали місцевим жителям поблизу Херсона дві доби на виселення із власних приміщень та евакуацію, повідомляє Оперативне командування "Південь". "Неподалік Херсона окупанти дали місцевим дві доби на виселення з власних приміщень та евакуацію", - йдеться в повідомленні. Зазначається, що на шляхах так званої евакуації до тимчасово окупованого Криму встановлено додаткові блокпости, де організовано ретельний огляд і перевірку цивільних.

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Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова вважає, що санкції проти російських медіа є найкращим рішенням для захисту суспільств та запропонувала створити спеціальний вебсайт щодо боротьби з дезінформацією, повідомила пресслужба МЗС України. "Санкції проти російських медіа були й залишаються найкращим рішенням, щоб захистити наші суспільства. Проте шкідливий вплив російської пропаганди та дезінформації досі присутній. Тому що вона за багато років пустила глибоке коріння по всьому світу. Заклики до умиротворення, маніпулювання зростанням цін, спроби підірвати військову підтримку - це лише частина викликів, з якими ми маємо справу щодня", - цитує пресслужба відомства слова Джапарової.

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Українські чорноморські порти в п'ятницю залишили шість суден із продовольством, отримавши дозвіл від спільного координаційного центру (СКЦ). Вони доставлять зерно та соняшникову олію до Китаю, Ізраїлю, Єгипту, Бельгії та Італії.

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На Київщині станом на 28 жовтня ексгумовано понад 1300 тіл загиблих під час російської окупації, повідомив в етері Громадського радіо керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов. "Станом на сьогодні в Київській області ексгумували 1367 тіл загиблих українців. 200 тіл залишаються невпізнаними, але проведені процедури, відібрані зразки ДНК і поміщені до бази даних", - повідомив він.

Крім того, за словами Нєбитова, 286 мешканців регіону вважаються зниклими безвісти під час бойових дій у регіоні. Це 36 жінок, 245 чоловіків та 4 дитини.

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